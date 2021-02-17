Так неожиданно и приятно. «Вечерка» проверила, готовы ли люди принять подарок от незнакомца

Москвичка Анастасия Сазикова положительно отнеслась к доброму жесту корреспондента «Вечерки» Александра Кудрявцева / Фото: Анна Малакммадзе

В среду, 17 февраля, Международный день спонтанного проявления доброты. По этому случаю корреспондент «Вечерки» вышел на улицу, чтобы провести социальный эксперимент. Цель опыта — проверить, насколько москвичи готовы принимать спонтанные подарки.

В качестве сюрприза были выбраны конфеты. Полем для эксперимента стал Арбат. Здесь можно встретить самых разнообразных прохожих: от родителей с детьми до занятых бизнесменов и гостей столицы. Первая же попытка стала успешной. Москвичка Елена Катина пусть и не сразу, но приняла подарок.

— Я сначала взяла конфеты, но уже потом подумала, а не зря ли я это сделала. Вдруг это розыгрыш какой-то. Но в конечном итоге решила рискнуть, — поделилась Елена Катина.

Продолжаем путь по Арбату. Двое мужчин отказываются от подарка. Похоже, торопятся на обед. Мама с ребенком тоже не приняла конфеты, хотя мальчик явно был не против сладостей. В следующий раз удача улыбнулась, когда мы предложили конфеты молодой паре.

— Это приятно. Получать подарки и дарить их. Почему бы не довериться, — прокомментировал свою реакцию москвич Лев Азовский.

Его спутница Екатерина Черноскутова сказала, что подарки — всегда приятно.

— Было неожиданно, что вы подошли к нам. Я решила довериться моему молодому человеку, пусть будет, как он решит, — добавила его спутница.

Затем была череда неудачных попыток... Но ее оборвал прохожий, который назвался Вадимом Животовским. Мужчина охотно принял подарок, но сначала принял наш эксперимент за рекламную акцию.

— Мне показалось, что это такой маркетинговый ход. В Японии есть традиция. Там мужчинам ко Дню святого Валентина дарят шоколад. Я подумал, что у вас какая-то акция связана с этим, поэтому не задумываясь принял подарок, — рассказал Вадим Животовский.

Всего из 10 человек только 3 согласились принять спонтанный подарок от незнакомца. Конечно, наш импровизированный эксперимент далек от научной точности. Но его результаты соотносятся с наблюдениями психологов.

— Незнакомцы на улице вызывают естественное недоверие. Но за последние пару десятков лет этот эффект усилился. Интернет изменил привычки людей. Сейчас даже не принято знакомиться с людьми на улице. Это считается неприличным. Гораздо удобнее и безопаснее сделать это в интернете. Там можно посмотреть профиль и понять, с кем начинаешь разговор, — пояснила психолог Елена Виноградова.

Она добавила, что недоверие к незнакомцам и, соответственно, к их добрым поступкам это нормально для жителей мегаполиса.

— В маленьком городе все так или иначе знают друг друга. Через общих друзей или соседей. Жизнь в мегаполисе научила людей быть более осторожными. Уже было так много новостей об отравлениях и других неприятных последствиях общения с незнакомцами. Поэтому мало кто захочет рискнуть, — рассказала Елена Виноградова.

Такого же мнения придерживается и директор Института финансово-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Он считает, что развитие цифровых технологий сделало москвичей более ответственными.

— Сейчас наши жители потребляют очень много информации. Они знают о случаях мошенничества, жертвами которого, по данным Центрального банка, становится все больше людей. Все эти сведения заставляют граждан быть более осторожными. И в целом это положительный тренд, — рассказал Алексей Зубец.

Еще он добавил, что вряд ли пандемия коронавируса могла повлиять на исход нашего эксперимента. Жители слишком много времени провели вдали от своих коллег и родственников. Такие трудности, наоборот, сплачивают граждан.

— Десоциализации не произошло. Да многие долго общались только в узком кругу семьи, но последствия удаленки не стоит преувеличивать. Межличностное доверие в России на высоком уровне. И показатель практически не меняется. Более 40 процентов населения считают, что жителям их города можно доверять, — заключил Алексей Зубец.

Итог: москвичи готовы принимать подарки от незнакомцев, но в той мере, которую им диктует их собственная осторожность.

Кстати, Международный день спонтанного проявления доброты зародился в Соединенных Штатах Америки. Именно там начали отмечать этот праздник благотворительные фонды и некоммерческие организации. В это время принято проводить различные акции в поддержку нуждающихся.

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