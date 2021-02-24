Бабушкин ковер в лофте. Какие интерьеры выбирают москвичи

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Примерно каждые десять лет в Москве меняются предпочтения горожан в выборе интерьера для своих квартир. Об этом «Вечерней Москве» заявил дизайнер интерьеров, производитель мебели Максим Октябрев. Он рассказал, какой стиль жители столицы обожали в нулевые, как он изменился с тех пор и что в моде сейчас.

Нулевые — тяжелый люкс

По словам специалиста, 2000-е в России в целом и в Москве в частности были годами гламура. В ту эпоху котировалось необарокко, повсюду была вычурная дороговизна, говорит эксперт.

— Это был такой тяжелый люкс — лакшери (в переводе с англ. — «роскошь» — прим. «ВМ») вовсех смыслах этого слова. Вся мебель такая была, и все из Италии, конечно же, — с иронией вспомнил собеседник «ВМ».

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Десятые — винтаж и имитация прошлого

На смену нулевым пришли 2010-е — эпоха винтажа, рассказывает дизайнер. Если упростить, тяга к винтажу подразумевала тренд на «воскрешение» старых вещей и создание предметов мебели и интерьера по мотивам индустриальной лофт-стилистики.

— В это время, наоборот, сдирались дорогущие обои, стены оставались голыми, из них верстали некий лофт под бетон. Мебель изготавливали в основном из дерева и металла, — отметил Октябрев.

Он объяснил любовь жителей столицы к винтажу желанием попытаться сымитировать аутентичность. Век назад не было такого количества отделочных и мебельных материалов. По большому счету мебель почти вся была из дерева, покрытого лаком или маслом, подчеркнул эксперт.

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— Сегодня у нас огромное количество мебельных плит, разных текстур, оттенков. Вот их мы и берем, чтобы сделать винтажный интерьер, имитирующий ту эпоху. Например, мы можем взять современную кожу, но сделаем ее потертой, оставив на ней следы. Так, кожа как будто бы уже была в употреблении. Или возьмем мебель с металлическим каркасом, сделаем на ней имитацию искусственной потертости. То есть изделие новое, но должно выглядеть так, будто его достали с чердака, — сказал дизайнер.

Он выразил мнение, что в таком оформлении есть свой шарм, который, например, любимая обувь приобретает после долгой носки. Такие вещи, равно как и интерьеры, не старятся — они приобретают налет времени. Это подчеркивает дороговизну, отметил Октябрев.

— Дешевая же мебель просто обдирается и становится шаткой, вялой, хуже. Дорогие изделия, имитирующие ушедшую эпоху, не теряют ни своих потребительских свойств, ни внешнего вида, — уточнил он.

Двадцатые — тренд на экологию и Скандинавию

По словам специалиста, винтаж остается в моде и на сегодняшний день, в 2021 году, хотя наметились и новые тенденции.

— От лофта мы уже начинаем уходить. Классика, конечно, всегда будет в моде, и винтаж действительно пока еще доминирует, но популярность набирают и другие тренды, — заявил эксперт.

С его слов, все чаще москвичи выбирают отделку квартиры в стиле мидсенчури. Свое название он получил за многочисленные отсылки к тематикам 1950-х. Его характерная черта — скандинавские темы, обратил внимание Октябрев.

Еще один очень актуальный, по мнению собеседника «ВМ», интерьер — арт-деко. Это сочетание довольно строгого оформления с предметами роскоши. Как отметил дизайнер, выход данного тренда на один из первых планов был обусловлен открытием рынка китайских товаров для России.

— Это дает нам возможность покупать хорошие, а иногда и даже очень качественные реплики предметов роскоши, которые раньше мы себе просто не могли позволить, — рассказал специалист.

Третий тренд, который может потеснить винтаж, — экологичность. По мнению Октябрева, все больше москвичей проникаются теорией экологичных интерьеров, отделочных материалов и мебели. За последние несколько лет движение за экологичную среду, в принципе, стало более интенсивным, что поменяло взгляды на устройство мебели: она должна быть выполнена из натуральных материалов.

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— В СССР, например, была мебельная плита ЛДСП, но не был ГОСТа, который регулировал бы наличие формальдегидов в ней. А это, между прочим, древесно-стружечная фракция, к которой добавляют клей для соединения в форме плиты. Сейчас с каждым годом в этих ГОСТах «подкручивают» наличие формальдегидов в сторону уменьшения. В результате плита становится все более экологичной, хотя и рыхлой, — поведал собеседник «ВМ».

Что исчезло из московских квартир?

С другой стороны, говорит Октябрев, из апартаментов москвичей за последнюю декаду кое-что исчезло. Речь идет о евроремонте, на который горожане не жалели денег в нулевые.

— Люди пытались показать лоск, что иногда просто до смешного доходило. Одно дело, когда ты зал в Версале обставляешь, но тут — квартира с самыми обычными потолками. Вот такого, конечно, стало меньше, — заявил дизайнер.

Советский ковер как крутое дополнение

Октябрев указал на важнейший элемент в дизайне интерьера — игра. По словам эксперта, интерьер нужно стилизовать, а не создавать.

— Вы не музей делаете. В интерьере, на мой взгляд, должно быть сочетание чего-то современного с теплым и старым. Пускай это будут даже советские «бабушкины» ковры. Вы знаете, что их в интернете за три тысячи рублей продают? И они действительно очень круто работают в сочетании с современным интерьером. Вы должны играть в эпоху, и в этом вам помогают дизайнеры, — подчеркнул Октябрев.

Он добавил, что лично никогда не делает свою работу в одном конкретном стиле, поскольку каждый дизайнер так или иначе привносит авторские элементы в интерьер, а сами стили часто перемежаются.

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