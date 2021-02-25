Стерлядь против пескаря: какие рыбы обитают в московских водоемах

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В Мосприроде посчитали обитателей столичных водоемов, расположенных в пределах МКАД. По оценкам специалистов, в них водится не менее 39 видов рыб, включая 16 краснокнижных.

Данные, озвученные Мосприродой, — результат многолетней работы. На помощь специалистам, изучающим ихтиофауну столицы, приходят в том числе местные рыбаки, которые могут подсказать, в каких водоемах водятся необычные для Москвы виды. Так, за последние несколько десятилетий в черте города обосновались бычкикругляки и бычки-цуцики.

Обычно они обитают гораздо южнее: в Черном, Азовском и Каспийском морях. Но и в столице, как оказалось, эти рыбы чувствуют себя неплохо, поскольку легко адаптируются к условиям новой среды, в частности перепадам солености и температуры воды.

— Из других «понаехавших» видов можно назвать чехонь из Оки и Волги и ротан-головешку из Амура, — добавили в Мосприроде. — Форель радужная «сбежала» из прудов Сходненского форелевого хозяйства.

Толстолобика, горчака европейского и угря запустили в городские водоемы рыбаки. А гуппи перекочевали в Москву-реку из домашних аквариумов.

— К сожалению, это не редкость: люди заводят дома рыбок или красноухих черепах, а потом, когда они им надоедают, выпускают «на волю», снимая с себя всю ответственность за дальнейшую судьбу своих питомцев, — сказал главный специалист Мосприроды Азамат Кунафин, уточнив, что гуппи были замечены в районе Курьяновских сливов.

В Москве-реке, главной водной артерии города, представлено самое большое видовое разнообразие рыб. На участке в пределах МКАД ее основными обитателями считаются плотва, окунь, лещ, уклея и судак.

Также в московских водоемах встречаются рыбы, занесенные в Красную книгу. Среди них, например, стерлядь и подкаменщик русский.

— В Москве ловля краснокнижных видов рыб запрещена законом, — предупредил Азамат Кунафин. — Поэтому, если вдруг такая рыба попалась на крючок, ее тут же нужно выпустить обратно.

Как уточнили в Мосприроде, в городе практически не осталось таких краснокнижных рыб, как подуст волжский, язь, гольян обыкновенный, карась золотой и налим. Только в верховьях Москвы-реки встречается вьюн. Довольно редкими стали елец, голавль, красноперка, жерех, линь, голец усатый, сом и ерш обыкновенный. В особом внимании нуждаются пескарь и щиповка.

— Рыбы-«москвичи» в условиях большого мегаполиса подвергаются мощному антропогенному прессингу, — подчеркнули в Мосприроде. — Поэтому так важно сохранить и приумножить биоразнообразие ихтиофауны столичных водоемов в их естественном виде.

Эксперты также настоятельно просят не выпускать чужеродные нашему региону виды рыб и других животных в реки, пруды и озера Москвы.

Кстати, в холодное время года, чтобы поддержать экосистему столичных прудов, сотрудники Мосводостока проводят аэрацию водоемов — насыщают их кислородом, который так нужен рыбам, водорослям и микроорганизмам. В сильные морозы кислород подается в лунку через шланг.

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