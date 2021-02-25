Лица горячей линии: социальные работники рассказывают истории помощи людям

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Социальные работники продолжают активно помогать москвичам, соблюдающим домашний режим. Они приносят лекарства, продукты, товары первой необходимости, поддерживают и заботятся о горожанах старшего возраста и людях с хроническими заболеваниями. В рамках рубрики «Лица горячей линии» мы продолжаем знакомить вас с социальными работниками и их историями.

Социальные работники по-прежнему доставляют горожанам необходимые лекарства, продукты и товары первой необходимости по заявкам из кол-центра Комплеса социального развития. Мы решили поближе познакомить читателей с теми героями, которые самоотверженно и профессионально предоставляют помощь москвичам.

Елена Михайловна Симакова, социальный работник филиала «Даниловский» Территориального центра соцобслуживания «Коломенское»

Елена Симакова уже более 15 лет трудится в филиале «Даниловский» ТЦСО«Коломенское». И это неудивительно, ведь главное призвание в жизни женщины — помогать другим людям. За годы своего доброго и честного труда Елена Михайловна привыкла подмечать самые мелкие детали, ведь иногда именно они помогают спасти подопечных.

Так, внимательность и неравнодушие помогли Елене спасти жительницу района от мошенников. Социальный работник приехала по адресу, чтобы доставить лекарства. На месте она обнаружила, что дверь в квартиру открыта, на пороге стоит бабуля и рядом с ней двое молодых людей с деньгами в руках.

— Мужчины представились сотрудниками Мосэнергосбыта. Деньги у бабушки они взяли якобы на замену счетчиков. Я сразу поняла, что здесь что-то нечисто и попросила женщину принести документы на свои счетчики. Оказалось, что менять их нужно только через четыре года. Значит, перед нами были мошенники, — рассказывает Елена.

Социальный работник позвонила в Мосэнергосбыт, чтобы проверить информацию. Как и предполагалось, такие люди в учреждении не работали. Елена связалась с сотрудниками полиции и объяснила ситуацию. Услышав, что женщина звонит в полицию, молодые люди спешно ушли, не забрав деньги. Елена передала все их данные и описание сотрудникам полиции.

Степан Сергеевич Иванов, социальный работник ТЦСО «Мещанский»

Степан Иванов пришел в ТЦСО «Мещанский» год назад, сразу после университета. Еще в школе молодой человек решил, что он хочет быть социальным работником. Несмотря на небольшой стаж работы, Степа не раз доказывал, что его сил, внимания, заботы и чуткости хватит на всех, и четвероногие друзья — не исключение.

Однажды Степан, как обычно, выполнял заявку, поступившую на горячую линию Комплекса социального развития. Подходя к подъезду, социальный работник услышал истошное «мяу», больше похожее на плач ребенка. Осмотревшись вокруг, парень увидел на ветке дерева маленького котенка.

— Он сидел весь продрогший и жалобно кричал. Я не мог оставить его там, ведь он бы наверняка не выдержал еще один холодный день. Поэтому я решил забрать пушистого домой. Снял его с дерева и засунул за пазуху, чтобы котенок хоть немного согрелся, — рассказал он.

Забрав котенка, социальный работник продолжил выполнение заявки и поднялся к Зинаиде Сергеевне. Степан начал передавать продукты, в этот момент котенок выскочил из куртки молодого человека и уселся у ног пенсионерки.

Не успели социальный работник с бабушкой оглянуться, как кот побежал в квартиру женщины и даже успел украсть лакомый кусочек со стола. Степан переживал, что это расстроит женщину, но та только рассмеялась: «Вот же наглый шустрик! Прямо как я в молодости. Оставь мне его, мы с ним поладим.»

Вот так чуткое и заботливое сердце социального работника помогло спасти котенка, а заодно и скрасить будни Зинаиды Сергеевны.

Оксана Валентиновна Шершнева, социальный работник ТЦСО «Зюзино»

Главная страсть Оксаны Шершневой — помощь людям.

— Пришла в ТЦСО «Зюзино», чтобы поддерживать тех, кто больше всего нуждается в заботе и помощи. Всегда с большой радостью делюсь своим вниманием с подопечными. И они никогда не остаются в долгу. Более того, всегда отдают даже больше сил и позитива, чем ты даришь им. Это огромное счастье — вот так помогать людям, — рассказала она.

Социальный работник всегда готова прийти на выручку горожанам, даже когда ситуация не из простых. Если кому-то нужна помощь, Оксана приложит все усилия, чтобы эта она была оказана. Так, на горячую линию поступил необычный звонок от жительницы района.

— Здравствуйте, я сама не нуждаюсь в социальных услугах, но по соседству живет бабушка. Ей нужны особые лекарства, обычно их покупают и привозят дети. Но близкие сейчас лежат в больнице. Не могли бы вы помочь ей, — поделилась она.

Во время разговора оказалось, что соседка женщины — Ольга Александровна — из тех людей, которые стесняются обращаться за помощью. Женщина видела ролики про горячую линию, даже записала номер телефона, но позвонить не хватило смелости.

Уточнив все подробности, Оксана отправилась выполнять полученную заявку. Она принесла лекарства по адресу и оставила на ручке двери. Ольга Александровна забрала лекарства, а на их место повесила красивый пакетик с вязаными носочками.

— Я долго не хотела брать этот презент. Но Ольга Александровна настаивала. Сказала, что это ее благодарность за заботу. Теперь носочки греют меня в холодные дни, — рассказывает Оксана.

Для социальных работников помогать — это не просто слово, а профессиональное призвание. Они всегда готовы прийти на выручку даже в самых сложных ситуациях. Поэтому, если вы соблюдаете домашний режим и вам нужна помощь, звоните по телефону: +7 (495) 870-45-09. Напоминаем, что горячая линия комплекса социального развития Москвы работает ежедневно с 8:00 до 21:00.

Читайте также: Новая услуга для людей с инвалидностью появилась в столичных центрах «Мои документы»