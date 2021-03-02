Нашествие крыс. Москвичам рассказали, как бороться с грызунами в доме

Фото: pixabay.com

Москвичей предупредили о возможном нашествии мышей и крыс в весенний сезон. Как сообщили специалисты, после зимы грызуны начинают активно размножаться, в результате они ищут кров для нового потомства возле придомовых территорий и дачных участков. «Вечерняя Москва» решила узнать у эксперта, как защититься от опасного соседства и избавиться от непрошенных гостей.

Как рассказал нашему корреспонденту санитарный врач, врач-дезинфектолог Николай Дубинин, преимущественно грызуны селятся ближе к человеческому жилищу, где могут себе найти кров и пищу. В основном они выбирают чердачные помещения или подвалы. Однако заселиться они могут и в жилых комнатах. По словам эксперта, причиной миграции являются низкие температуры и сильные морозы, которые заставляют их покидать поля и лесные массивы.

— У человека они ищут пищу и воду. Но главная беда в том, что предупредить или предсказать их нашествие практически невозможно, — сказал он.

Эксперт предупреждает, что если в жилых комнатах имеются отверстия, то от них срочно нужно избавиться, иначе грызуны найдут способ проникнуть в дом:

— Мышке достаточно отверстия размером с монету, чтобы проникнуть на ваши квадратные метры. Крысы тоже отличаются гибкостью и найдут способ пролезть через имеющиеся щели и дырки в стене.

От действий вредителей страдают продуктовые магазины, где грызуны любят проводить время, лакомясь остатками пищи и согреваясь от холода.

— Главный вред, который могут причинить эти существа, — распространить опасные инфекционные заболевания. Например, лептоспироз, при котором у больного поражаются капилляры, почки, печень, возникает интоксикация и другие нарушения, — отметил специалист.

Более того, крысы и мыши являются распространителями бубонной чумы, туляремии, бешенства и крысиного тифа.

Если вы случайно обнаружили присутствие грызунов на придомовой территории, то необходимо незамедлительно приступать к дезинфекции:

— Если у вас завелись мыши, то устранить их не составит особого труда. Достаточно изготовить или приобрести клеевые ловушки, расставив их в местах, где могут обитать грызуны. В специализированных магазинах продают клей от грызунов и насекомых. Его необходимо нанести на небольшой кусок картона или дно блюдца с пищей, на которую обязательно поведется грызун.

Незваный гость почует аромат лакомства и при попытках его съесть прилипнет к клеящейся поверхности.

Однако такой трюк не сработает с крысами, которые намного хитрее мышей. Они с легкостью могут обойти такие опасные ловушки.

По этой причине эксперт рекомендовал вместо клея использовать яд для приманки:

— На рынке представлено много ядовитых приманок, чей аромат и вид будет привлекателен для грызуна. Опасные лакомства стоит разместить в укромных местах, где жертва с легкостью ее заметит и захочет полакомиться.

В заключение Дубинин отметил, что, несмотря на высокую эффективность подобных методов, обратиться за помощью к специалистам по борьбе с грызунами все же стоит, поскольку они смогут намного быстрее избавить ваше жилище и придомовую территорию от нежелательных гостей.

Ранее заведующий лабораторией проблем дератизации НИИ Дезинфектологии Сергей Рябов в эфире радио Sputnik заявил о том, что из-за низких температур грызуны покидают привычные места обитания — поля и лесные массивы — в поисках пищи и воды. И, как правило, они селятся в подвалах и жилых помещениях.

Читайте также: У летучих мышей обнаружили антитела к коронавирусу