Район шаговой доступности. Проект обеспечит равный уровень комфорта всех территорий города

Фото: Пресс-служба Департамента ЖКХ Москвы

В новый сезон программы «Мой район» вошло более полутора сотен объектов СЗАО, сообщили вчера в мэрии города. Что и как будет сделано в рамках этого проекта, узнала «Вечерняя Москва».

Комфортная жизнь людей складывается из многих составляющих: дом, двор, магазин, детский сад, школа, поликлиника, парк, улица, транспорт, рабочие места, культура, спорт и природа. Но бывает так, что чего-нибудь недостает. Нехватку объектов любого уровня призвана восполнить программа «Мой район». Уже в этом году в ряде округов появятся новые социальные объекты и благо устроенные территории.

К примеру, Зеленоград. Здесь благоустроят около четырех десятков объектов: дворы, территории школ и дворца творчества. Рядом с домами зеленоградцев отремонтируют асфальт. У школ восстановят газоны, обустроят спортплощадки, поставят новые скамейки. А еще оборудуют метеоплощадки, экологические станции, парковки для велосипедов.

— «Мой район» — программа нужная, ее цель — дать в шаговой доступности торговые точки, объекты медицинского и социального обслуживания, образования, отдыха, — отметил первый зампрефекта Зеленограда Алексей Михальченков. — Округ развивается, и в каждом микрорайоне предусматриваются школы, детсады, социальные и торговые центры, парки, объекты культуры и спорта.

Столичный север тоже ждет обновление. Около 400 дворов округа вошли в список тех, где требуется обновить дороги и тротуары, газоны и клумбы. Также здесь планируется привести в порядок детские площадки, места для отдыха и занятий спортом.

— В план благоустройства вошло и общественное пространство рядом со станцией метро «Петровский парк», — сообщили в префектуре.

Не менее грандиозные планы и у соседей — в Северо-Восточном округе. Помимо стандартного благоустройства, здесь решено использовать ноу-хау. Так, в Бабушкинском районе решено применить систему интерактивного информирования водителей.

Инфографика

— На дорогу в месте пешеходного перехода проецируется световой знак, который невозможно не заметить, — рассказал глава управы района Сергей Аганеев. — Для автомобилистов появится красный сигнал «Стоп». Это должно сократить число аварий.

В этом году работы также запланированы на западе, юго-западе и юго-востоке города. Ставка делается на развитие транспортных связей между районами, а также благоустройство парков и территорий у метро.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Садков, начальник мастерской проектирования комплексного благоустройства ГБУ «ГЛАВАПУ»:

— Мы разработали проект «Школьный двор моей мечты». Его реализуют в рамках программы «Мой район». Такие пространства должны быть благоустроенными, безопасными и удобными. Школьный двор всегда обособлен от образовательного процесса, а ведь он может стать его частью. К примеру, мы планируем задействовать двор, чтобы некоторые занятия можно было проводить на свежем воздухе. Мы учли зонирование площадок для комфортного времяпрепровождения, а мнение спросили у педагогов и детей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В течение года по городской программе «Мой район» будет приведено в порядок около 60 дворов и пешеходных маршрутов Новой Москвы.

В планах обновить инфраструктуру более чем по 400 адресам в Юго-Западном округе столицы. В течение 2021 года в Северо-Восточном округе благоустроят более 300 дворов: в них отремонтируют дороги и тротуары, установят уличную мебель, обновят детские площадки, места для отдыха и занятий спортом. В некоторых дворах появятся фонтаны. На востоке Москвы решено пересмотреть функционал территорий 13 школ. Ежедневно школьный двор посещают минимум 1000 человек, он должен быть безопасным.

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