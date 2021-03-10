«Наша работа меняет судьбы людей»: кто и как помогает бездомным в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве работает мобильная служба помощи бездомным гражданам «Социальный патруль». Ее сотрудники патрулируют места, где чаще всего можно встретить бездомных людей, предлагают им помощь, а также выезжают на звонки неравнодушных жителей столицы, которые заметили, что человек в беде. О том, как работает эта организация, «Вечерней Москве» рассказал заведующий отделением мобильных бригад «Социальный патруль» Дмитрий Петряник.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Дмитрий пришел в Центр социальной адаптации им. Е. П. Глинки, в который входит «Социальный патруль», в 2013 году. Сначала он занимал должность специалиста по соцработе: выезжал на вызовы горожан, предлагал помощь бездомным, сопровождал их в центр на ночлег и рассказывал, как в учреждении могут помочь вернуться к нормальной жизни. Через несколько лет Петрянику предложили возглавить отделение мобильных бригад, и он согласился.

— Дмитрий Николаевич, расскажите о работе «Социального патруля». Как все устроено?

— Нам в диспетчерскую поступает вызов о том, что бездомному человеку нужна помощь. Оператор фиксирует всю информацию, и далее по названному адресу отправляется бригада. Сотрудники общаются с бездомным человеком и предлагают помощь. Если он соглашается, мы отвозим его в центр. Здесь он может помыться, отогреться, получить чистую одежду, поесть, отдохнуть. Затем к общению подключаются психологи и специалисты по соцработе. Также сотрудники «Социального патруля» приезжают туда, где чаще всего можно встретить бездомных: в парки, скверы, на привокзальные площади.

Я координирую работу мобильных бригад: планирую выезды, слежу за статистикой вызовов и т. д. Мои близкие люди относятся к этой работе с пониманием, считают, что я занимаюсь благородным делом. Им нравится слушать, как благодаря нашей помощи меняются судьбы людей.

— Кто входит в команду патруля?

— У нас работают неравнодушные к чужой беде люди, которые всегда готовы прийти на помощь. Среди них есть и бывшие бездомные. Их опыт помогает найти общий язык с теми, кому на улицах города помощь требуется сейчас. Сотрудники знают психологию бездомных людей, так как сами вышли из этой среды.

— Какой выезд запомнился вам больше всего?

— Как-то мы помогли бездомному, у которого не было обеих ног. Мужчина несколько лет прожил на улице. Его родная дочь жила в регионе, откуда он уехал больше 10 лет назад. Мы долго его уговаривали сообщить дочери о себе, но он стеснялся своей инвалидности и переживал, что в таком состоянии будет обузой для родного человека. С помощью наших специалистов его все-таки удалось уговорить, и встреча с дочерью состоялась! Было много эмоций. Дочь забрала отца к себе домой без каких-либо колебаний. По сегодняшний день он нам звонит, поздравляет с праздниками и благодарит!

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

— Многие люди оказываются на улице, но при этом не обращаются за помощью. Как вы думаете, почему? Как это изменить?

— Многие люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию и оказавшиеся на улице, действительно стесняются обращаться к нам. Некоторым, например, не нравится то, что в нашем центре нельзя употреблять спиртное. А приезжие в Москву не всегда хотят к нам обращаться, думая, что их родные узнают, в каком они положении, и осудят за асоциальный образ жизни.

Наша задача — показать и объяснить, что не все потеряно в жизни, что жизнь любого человека может измениться в лучшую сторону. И вернуться к нормальной жизни можно. Будет работа, решится вопрос с жильем, появится семья.

— Почему обычным гражданам важно звонить в «Социальный патруль»?

— Главная черта наших горожан — это сострадание к попавшим в беду. Люди, которым не безразлична жизнь другого человека, звонят на горячую линию диспетчерской службы «Социального патруля»*. Каждый звонок важен!

СПРАВКА «ВМ»

В пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения «Вечерней Москве» также рассказали, что в марте 2020 года Центр социальной адаптации им. Е. П. Глинки перешел на усиленный режим работы из-за пандемии коронавируса. Так, в приемном отделении центра, пунктах оказания срочной социальной помощи и в мобильных пунктах, расположенных на привокзальных площадях, бездомные могут не только отдохнуть, согреться, поесть и т. д., но также получить медпомощь и бесконтактно померить температуру. Все помещения дезинфицируются, соблюдаются противоэпидемические меры.

Кроме того, с недавних пор подопечные центра, находящиеся на полустационарном обслуживании, могут вакцинироваться от ковида. Для этого их в сопровождении соцработников отвозят в медучреждение, где можно привиться. Осенью бездомных активно вакцинировали от гриппа — за прошедший сезон прививку поставили 265 горожанам без места жительства.

*Если вы увидели на улице бездомного человека, не оставайтесь равнодушными — позвоните в службу «Социальный патруль» по телефону 8 (499) 357-01-80 или 8 (495) 720-15-08.

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