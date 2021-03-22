«Щит цинизма и грубости»: как бездомных в Москве приобщают к культуре

Фото: Центр социальной адаптации им. Глинки

Отмена ряда коронавирусных ограничений позволила столичным музеям вновь распахнуть свои двери. Искусство доступно каждому, и даже люди, оказавшиеся в трудном положении, могут прикоснуться к прекрасному. Так считают авторы программы Центра социальной адаптации им. Е. П. Глинки, в рамках которой для бездомных организовывают экскурсии в музеи. В чем суть таких культурных походов и как они меняют жизнь бездомных, «Вечерней Москве» рассказали специалисты центра из отделения «Востряково» и его подопечные.

«Мир имеет и другую интересную жизнь»

Подопечный центра Анатолий Иванович своими познаниями и вкусом к культуре может утереть нос любому завсегдатаю музеев. Достаточно послушать, как он рассказывает о поразившей его «Боярыне Морозовой», которую он увидел в Третьяковке.

— Там особая атмосфера: сани, зима, злые крестьяне, гордая боярыня, в ее лице надменность и страх одновременно, — поделился мужчина.

Не меньший восторг охватил его при виде «Явления Христа народу». Это, по словам Анатолия, огромное полотно заставляет задуматься, сколько сил и времени было вложено в его написание. Глядя на такие труды, невольно задаешься вопросом, способен ли все это создать простой человек, признается подопечный центра.

— Вообще, живопись — это нечто особенное, запредельное. Это живет в веках — сила его духа. Культурная программа настраивает на позитив. Кажется, что мир имеет и другую интересную жизнь — не такую, какую знаю и видел я, — добавил он.

Среди других любимых мест, в которые Анатолий в рамках программы наведывается регулярно, можно встретить Мещерский лес, Парк Победы на Поклонной горе, Парк Горького, Нескучный сад.

Помимо возможности «лицезреть прекрасное», специалисты обучают его создавать, говорит мужчина.

— Люблю, когда сотрудники центра учат рисовать! Здесь раскрывается душа. Никогда бы не подумал, что мне это может понравиться и буду заниматься творчеством, — заявил он.

«Боярыня Морозова», Василий Суриков, 1887 год

«Такое можно делать только от души»

Ренат, в отличие от Анатолия, только начинает совершать свои первые шаги в постижении искусства: на днях он впервые оказался в Третьяковской галерее, где, по его словам, не мог оторваться от картины «Неизвестная» Крамского.

— В ней скрыта тайна, и лицо у нее светится! Удивительно! — воскликнул собеседник «ВМ», делясь своими впечатлениями.

Навсегда в его сердца остался и визит в Музей им. А. С. Пушкина. Там, рассказывает мужчина, его прямо на входе встретили «невероятные скульптуры». Любит Ренат и просто пешие прогулки по городским паркам.

— Спасибо за эту возможность нашим наставникам — сотрудникам «Востряково»! Сразу чувствуется, что они о нас заботятся, ведь такое можно делать только от души, — заключил подопечный центра.

«Явление Христа народу», Александр Иванов, 1837–1857 гг.

Первые такие походы бывших бездомных в столичные культурные учреждения начали проводить еще в 2019 году, рассказал «Вечерней Москве» специалист по социальной работе отделения «Востряково» Максим Благодатских. По его словам, такие акции преследуют одну цель — духовно обогатить своих подопечных. Для этого сотрудники организации начали связываться с музеями, театрами, выставочными комплексами, кинозалами, парками, чтобы узнать, можно ли посетить их бесплатно или на льготных условиях.

— Многие из площадок откликнулись и предоставили такую возможность, — обратил внимание Благодатских.

Площадки дали добро, и культурные выезды стали регулярными, отметил собеседник «ВМ». С его слов, за прошедшее время специалисты успели свозить подопечных в Театр на Таганке, МДТ им. Пушкина, в обе Третьяковки, Музей истории ГУЛАГа, Музей русского импрессионизма, Народный музей Московского метрополитена, Государственный музей обороны Москвы, Нескучный сад, Парк Горького, в музеи парка Царицыно и другие места.

— Обычно в подобных мероприятиях участвует не более десяти подопечных центра и два сопровождающих сотрудника. В таком составе удобно посещать любую экспозицию. Некоторые музеи любезно предоставляют для нашей группы бесплатного экскурсовода, — пояснил Благодатских. — В основном добирается до места наша группа на общественном транспорте, и это тоже является элементом социализации. Нахождение в обществе среди обычных горожан способствует налаживанию контактов и снижает уровень тревожности и страха перед вхождением в социум.

По словам эксперта, иногда участниками программы становятся завсегдатаи, которые уже успели «окультуриться», но не упускают шанса сделать это еще и еще раз.

Пару раз, говорит специалист, удавалось организовывать даже «паломнические поездки» в Дивеево и Оптину Пустынь. Они проводились при помощи храма Андрея Рублева в Раменках.

— Это были, конечно, не просто культурно-ориентированные выезды с целью посетить достопримечательности, но и в первую очередь духовное обогащение, прикосновение к святыням и возможность пообщаться с истинно верующими людьми и живыми свидетелями чудес, — подытожил Благодатских.

«Неизвестная», Иван Крамской, 1883 год

«Почувствовать себя единым с обществом»

Впечатления от культурных достижений возвращают бездомным интерес к жизни, считает психолог Михаил Шеверев. Он объяснил, что длительная изоляция навсегда меняет мышление человека, оказавшегося в трудном положении. Ему не интересна культура как таковая, его задача — выжить любой ценой, а в этом прозаичном деле философия и живопись — не помощники, говорит эксперт, анализируя поведение бездомного человека.

— Как раз подобные культурные мероприятия возвращают человека в мир чувственных образов и идей, позволяют почувствовать себя снова едиными с обществом. Искусство и природа всегда вызывают отклик в сердце зрителя, заставляют переживать, чувствовать. У многих подопечных эмоциональное огрубление, и проявление такого спектра эмоций позволяет пробить созданный ими щит цинизма и грубости, — подчеркнул Шеверев.

Он допустил, что в некоторых случаях бездомного может настигнуть грусть, когда впечатления от увиденной красоты оказываются в прошлом. Тем не менее зачастую спектр эмоций положительный, чему способствует и социализация в процессе культурного обогащения, полагает психолог.

— Все желающие могут посетить культурные мероприятия. После них люди становятся добрее, спокойнее, они вместе обсуждают увиденное, делятся своими впечатлениями и эмоциями. Совместные планы на дальнейшие походы являются объединяющим фактором. Также это позволяет более терпимо относиться к чужим недостаткам, — заключил он.

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