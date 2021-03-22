Как проверяют качество воды в Москве

Специалист Истринского гидротехнического узла Анна Комиссарова ежедневно осуществляет забор воды на разных уровнях водохранилища, образцы которой отправляют в лабораторию на изучение химического и бактериологического состава / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

22 марта, в преддверии половодья, на Истринском водохранилище произвели замер снежного покрова и взяли образцы воды, чтобы оценить ее качество.

Несмотря на то что днем держится плюсовая температура, из-за ночных заморозков таяние снега пока не происходит. Нужен устойчивый переход через нулевую отметку, тогда и начнется половодье. К последнему на гидротехнических сооружениях готовятся заранее. Зимой специалисты выезжают на снегосъемку раз в 10 дней, а накануне половодья — каждые пять дней.

— Мы оцениваем объем воды, который сойдет при таянии снега. Исходя из показателей, можем спрогнозировать, сколько освободить места в водохранилище под талые воды, — пояснил начальник Истринского гидротехнического узла Юрий Гусев.

На снегосъемку отправились два специалиста: инженер-гидролог Истринского гидротехнического узла Андрей Меркулов и оператор водозаборных сооружений Николай Журавлев.

— У нас есть уже проложенный маршрут, около двух километров. На протяжении всего пути мы берем пробы снега с одновременным измерением высоты его покрова. Кроме того, взвешиваем полученный объем и по формуле рассчитываем плотность. С помощью этих данных уже можно определить, сколько воды находится сейчас в снеге, — рассказал Андрей Меркулов.

Он также отметил, что сейчас снежный покров уже достаточно плотный, поэтому, когда температура перестанет опускаться ниже нуля, он сразу начнет таять, так как вобрал в себя все воды. Эти показатели важны для оценки объема вод и предотвращения весенних затоплений.

Мосводоканал уже готов к половодью. На всех гидротехнических объектах провели проверку состояния автотранспорта с энергоисточниками и откачивающими средствами. В распоряжении специалистов 350 единиц откачивающей техники общей производительностью 67 тысяч кубов в час. Подготовлены и очистные сооружения на станциях водоподготовки. Сейчас также формируются дополнительные аварийные бригады, которые будут задействованы в ночное время.

Кроме того, с потеплением усилят контроль и за качеством воды. Если сейчас забор воды делают раз в день, то в период прохождения половодья отбор проб будет производиться до трех раз в сутки.

— С помощью химического и бактериологического анализа мы можем оценить, насколько вода пригодна для потребления. Забор проводится в определенных точках на всем расстоянии до станций водоподготовки. Если в одной из них идет ухудшение по каким-либо показателям, мы обследуем притоки и ищем источник выброса отходов, — прокомментировал инженер инспекции зон санитарной охраны Истринского гидротехнического узла Сергей Присеко.

Сейчас место забора водного образца выглядит как лунка, в которую опускают специально приспособленный сосуд — батометр. Как только он достигает определенной глубины, в колбу поступает вода, которая при поднятии на поверхность уже никуда не вытекает. Образец отправляется в лабораторию Рублевской водопроводной станции, где и оценивается его качество.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Карпушенко, начальник отдела водоисточников управления водоснабжения «Мосводоканал»:

— В настоящее время водохранилища Москворецкой системы заполнены на 54 процента, Вазузской — на 52 процента. Ежедневно уровень воды в них понижается на 2–4 сантиметра в сутки. Сейчас запас воды в снеге от 203–266 миллионов кубов. Свободная емкость Москворецкой системы в 343 миллиона кубов позволит принять весь талый сток, а Вазузская к концу половодья наполнится полностью.

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