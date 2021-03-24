Психология счастья: пять принципов довольных жизнью людей

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У удовлетворенных людей меньше проблем со здоровьем, они наслаждаются жизнью и с пониманием относятся к неприятным моментам. Как этому научиться, рассказывают психологи Московской службы психологической помощи населению Федор Шаньков и Владимир Михайлов.

Принцип настоящего

Счастливые люди наслаждаются настоящим моментом вместо того, чтобы застревать в прошлом или с ужасом думать о будущем. Попробуйте обратить внимание на маленькие нюансы, которые могут порадовать вас в настоящий момент: пение птиц за окном; кусочек неба; запах чая или кофе; осознание того, сколько поколений и людей трудились над созданием компьютера или телефона, с которого вы сейчас читаете этот текст, и то, что вы причастны к этому сложному техническому прогрессу, этому бурлящему жизнью городу...

Принцип благодарности

К сожалению, наш мозг и сознание заточены на поиск отрицательного, критику и контролирование. Это наследие наших предков, которым приходилось выживать в диких условиях с одной стороны, а с другой — несовершенной общественной системы, в которой все постоянно оценивается и контролируется. В современном мире такое постоянное отслеживание угроз и негатива все чаще приводит к стрессу и связанным с ним расстройствам. Человек, настраивающий свою жизнь на счастье, в любой ситуации и разговоре обнаруживает что-то положительное. Он может преобразить ужасную ошибку в значимый урок и драгоценный опыт — в то, за что можно поблагодарить. Ведение «Дневника благодарности», согласно многим научным исследованиям, значительно улучшает качество жизни. Какие три вещи вы можете назвать прямо сейчас, за которые вы испытываете благодарность и кому?

Принцип творчества

Если возникает проблема, зачастую автоматически хочется убежать от нее или занять пассивную, выжидательную позицию жертвы. Это реактивность, а противоположность ей — творческая позиция или проактивность. Человек, стремящийся к счастью, полностью берет ответственность за себя и свою жизнь. Он не просто наблюдает за жизнью, а активно участвует в ней, сам определяя, какие есть лучшие альтернативы в сложившейся ситуации, что зависит от него, а где можно попросить помощи. Проактивный человек проявляет любопытство к миру, самостоятельно размышляет и ищет ответы, находится в постоянном поиске и расширении своей картины мира, принимая при этом свою уязвимость. Обратите внимание на собственную цепочку «стимул — реакция» при возникновении трудностей, какие приходят автоматические мысли и чувства, поставьте перед собой не вопросы «почему?» и «за что?», а трезво и с заботой о себе: «Итак, что случилось? Каким образом я могу это решить?». Творчество — это постоянный путь проб и неизбежных ошибок: достаточно хорошо — это уже идеально.

Принцип ценности отношений

Счастьем невозможно не делиться и невозможно быть полностью счастливым, когда рядом есть страдание. На уровне мозга переживание одиночества и изоляции запускает такую же цепь нейронных реакций, как и физическая боль. И одиночество может переживаться не только в рамках социальной изоляции во времена коронавируса, но и в толпе. Самое масштабное исследование счастья и благополучия, которое длилось на протяжении 75 лет и проводилось под руководством Роберта Уолдингера, показало, что счастливыми и здоровыми нас делают в первую очередь хорошие отношения с близкими. Для кого вы являетесь тем, на кого можно по-настоящему положиться? Вместо того чтобы сидеть перед экраном, с кем бы вы хотели провести время, выйти на прогулку? Кому значимому вы могли бы позвонить, с кем сто лет не разговаривали? Вина, обиды, распри проходящи. Счастливый человек вкладывается в долговременные отношения и выбирает любовь.

Пятый принцип

Пятый принцип, пожалуй — это то, что никто вам не может подсказать. Что выражает вашу личность, условия жизни, ваши ценности, главное, что придает вашей жизни смысл? Как писал Виктор Франкл, вопрос о смысле жизни не в том, что мы ждем от жизни, а в том, что жизнь ждет от нас. Немного понаблюдайте за собой: что вызывает повышение вашего настроения, ощущение наполненности, осмысленности, ценности происходящего? Уютная обстановка? Улыбка ребенка? Помощь близкому или даже дальнему человеку? Ощущение значимости, нужности на работе? Жизнь вокруг постоянно подсказывает нам, что мы можем ей подарить, а наше личное переживание и чувства служат лучшим компасом. Счастье где-то рядом — порой не хватает одного элемента, кусочка, чтобы пазл сложился. Всмотритесь в себя и свою жизнь: что вы можете сделать сегодня, чтобы стать чуточку счастливее самим и сделать счастливее кого-то рядом?

Бесплатную психологическую помощь можно получить, записавшись на прием к специалисту. Для этого позвоните по единому справочному телефону Московской службы психологической помощи населению +7 (499) 173-09-09 либо обратитесь в удобное для вас подразделение службы.

Для получения дистанционно круглосуточной психологической помощи позвоните по телефону неотложной психологической помощи:

— с городского телефона — по номеру 051, звонок бесплатный;

— с мобильного телефона — по номеру +7 (495) 051.

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