Психолог рассказала, на что стоит обратить внимание девушкам при знакомстве в соцсетях

Фото: Khlebnikova Irina

Считается, что социальные сети на самом деле могут рассказать о людях намного больше, чем принято думать. Психолог Элена Гамаюн рассказала, что при знакомстве в соцсети можно определить характер мужчины, благосостояние и семейное положение.

При определении социального статуса стоит быть осторожным, так как некоторые люди могут написать о своем месте работы или учебы неправду.

— Можно узнать, экстраверт ли человек или интроверт. Это можно увидеть по фотографиям и по тому, как человек пишет о себе, как он отвечает на комментарии, — рассказала Гамаюн.

Также по странице в соцсети можно увидеть увлечения человека. Стоит посмотреть на его группы, посты и сообщества.

Психолог подчеркнула, что по друзьям и подписчикам можно примерно узнать круг общения молодого человека. Кроме того, она объяснила, зачем некоторые мужчины делают свою страницу закрытой. По ее словам, этому могут способствовать две причины: зависимость и агрессия. В первом случае человек для избавления от зависимости от социальной сети может закрыть свою страничку. А во втором случае к изоляции подобного рода может привести неприятие со стороны других пользователей Сети, пишет 5-tv.ru.

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