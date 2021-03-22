Астролог рассказала, что принесет знакам зодиака текущая неделя

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Наступившая неделя, с 22 по 28 марта, обещает быть благополучной и не напряженной. По словам астролога Яны Вагановой, можно выдохнуть и обратить внимание на романтику и любовь, потому что Венера в экзальтации. Об этом сообщает ФАН.

При этом понедельник, 22 марта, — непростой в эмоциональном плане день. Окружающие могут преподнести сюрпризы, которые способны вывести человека из себя. Некоторые будут заедать стресс сладостями, а это не принесет пользы организму. Кроме того, в этот день не стоит начинать важных дел. Результат приведет только к разочарованию. Удачу принесут водные процедуры. Можно посетить баню или поплавать в бассейне.

Позитивным и подвижным станет вторник, 23 марта. Эта дата прекрасно подходит для путешествий, свиданий и запуска новых дел. Если что-то не получится с первого раза, не стоит отчаиваться, можно попробовать еще. Большая вероятность того, что следующая попытка будет успешнее. Вместе с тем важно позаботиться о своем здоровье и есть полезную еду.

Благоприятным и чистым днем станет среда, 24 марта. Желательно оказать поддержку близким и нуждающимся. Процветание принесут любые поездки. Согласно древним поверьям, тот, кто будет соблюдать пост в этот день, продлит свою молодость и здоровье. Если человек отдаст предпочтение новой, белой одежде, то в течение месяца его будут ждать приятные сюрпризы и бонусы.

А вот в четверг, 25 марта, могут обостриться душевные терзания и страхи. Нужно держать себя в руках и не поддаваться эмоциям. Возможно, возникнут ситуации, связанные с хитростью или тайной. Помимо этого, высок риск отравления. Удачу принесут кошки. Те, у кого нет питомцев, должны покормить бездомных.

Последний день рабочей недели — пятница, 26 марта, — принесет желание выделиться, показать себя во всей красе. Так что можно действовать. Это время также благоприятно для воспоминаний о предках. Можно посвятить его походу в церковь, поставить свечку за упокой. Лечением в этот день лучше не заниматься. Зато можно пойти и сделать маникюр. Завершить эту пятницу можно красивым и вкусным ужином. Удачу принесут быстрые решения.

В субботу, 27 марта, лучше воздержаться от покупок, особенно этот совет касается тех, кто не умеет тратить деньги с умом. Дело в том, что кто-то может не рассчитать финансы и оказаться в должниках. Можно заняться собственной внешностью, однако день не очень походит для лечения и начинания нового. Первый выходной недели будет немного ленивым, поэтому лучше не перегружать себя делами. Важно не конфликтовать, следить за собственным языком. Удачу принесет релаксация.

В воскресенье, 28 марта, можно прожить неспешно, размышляя о чем-либо. Благоприятными будут встречи со старыми, а также знакомство с новыми друзьями. В будущем они принесут удачу. Но самым приятным в этот день станет возможность провести вечер в кругу семьи. В этот день человек защищен от негатива, поэтому можно побыть в спокойствии. Семья также принесет удачу.

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