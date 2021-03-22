Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Названы лучшие мамы среди знаков зодиака
Фото: pixabay.com

Названы лучшие мамы среди знаков зодиака

Анастасия Колоскова

Общество

Астрологи составили топ-3 знаков зодиака, представительницы которых лучше всего справляются с обязанностями мамы и чьи дети растут по-настоящему счастливыми.

Так, идеальные мамы получаются из Тельцов. Их черты характера способствуют тому, что ребенок растет сильной и счастливой личностью. Представительницы этого знака отличаются терпеливостью, они не склонны к панике и при любой выходке ребенка могут сохранить выдержку. Они не откажут чаду во внимании, несмотря на усталость. Эти женщины дарят детям любовь и свободу.

Мамы-Рыбы известны своей чувственностью и романтичностью. Представительницы знака приложат все усилия, чтобы разглядеть в своем чаде талант и развить его способности. Представительницы этого знака зачастую посвящают воспитанию детей всю жизнь. Своей глобальной целью они считают помочь ребенку стать всесторонне развитой и сильной личностью.

Женщин-Раков можно легко назвать «наседками». Они растворяются в своей семье, а смысл жизни видят в детях. Представительницы этого знака отличаются преданностью. Они готовы посвятить себя заботе и воспитанию своих чад. Однако им следует избегать гиперопеки, чтобы не вырастить из наследника тепличное растение, сообщает Uznayvse.ru.

Читайте также: Экстрасенс Мехди Вафа назвал самых сильных женщин по знаку зодиака

мамагороскопыженщины
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«За вами должок...» Зачем Киев бесит и дразнит Германию

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Самый кошачий месяц в году

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столичных окон негасимый свет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Что мы за «москвичи» такие и почему нас не любят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте