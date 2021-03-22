Названы лучшие мамы среди знаков зодиака

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Астрологи составили топ-3 знаков зодиака, представительницы которых лучше всего справляются с обязанностями мамы и чьи дети растут по-настоящему счастливыми.

Так, идеальные мамы получаются из Тельцов. Их черты характера способствуют тому, что ребенок растет сильной и счастливой личностью. Представительницы этого знака отличаются терпеливостью, они не склонны к панике и при любой выходке ребенка могут сохранить выдержку. Они не откажут чаду во внимании, несмотря на усталость. Эти женщины дарят детям любовь и свободу.

Мамы-Рыбы известны своей чувственностью и романтичностью. Представительницы знака приложат все усилия, чтобы разглядеть в своем чаде талант и развить его способности. Представительницы этого знака зачастую посвящают воспитанию детей всю жизнь. Своей глобальной целью они считают помочь ребенку стать всесторонне развитой и сильной личностью.

Женщин-Раков можно легко назвать «наседками». Они растворяются в своей семье, а смысл жизни видят в детях. Представительницы этого знака отличаются преданностью. Они готовы посвятить себя заботе и воспитанию своих чад. Однако им следует избегать гиперопеки, чтобы не вырастить из наследника тепличное растение, сообщает Uznayvse.ru.

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