«До 300 тысяч в месяц»: как разбогатеть на поисках кладов в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве можно заработать большие деньги на поисках кладов, если делать это грамотно и в рамках закона. Где искать сокровища и при этом не угодить в тюрьму, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

«Фаберже, золото и пакеты акций»: как заработать 300 тысяч на поисках кладов

— Если меня пустить в Москву без единой копейки, я спокойно могу жить. Я все добуду сам. Это называется современное городское старательство, — поделился с корреспондентом «ВМ» кладоискатель Владимир Порываев.

Среди его самых примечательных находок — ювелирные изделия уровня Карла Фаберже, Ивана Хлебникова, пакеты акций и векселей бухгалтеров из 90-х годов и даже эротические журналы, хранившиеся на чердаке еще в советское время, когда «всякая порнография была под запретом».

Как рассказал Порываев, сегодня кладоискателям приходится несладко: появились «драконовские» ограничения, которые «превращают их в преступников». Тем не менее, говорит эксперт, в столице по-прежнему можно находить ценные вещи, не вступая в конфликт с буквой закона.

— Москва — это архитектурный памятник. Все, что в ней старше 100 лет, изымать нельзя. Поэтому в этом плане забываем о Москве, иначе мы нарушим закон, — подчеркнул специалист. — С другой стороны, в рамках закона остаются поиски ценностей в пятиэтажках под снос из-за реновации. Это «сладкие» объекты — с каждого такого дома я могу получить около 60 тысяч рублей. В месяц таких хрущевок я «окучиваю» штук пять. В итоге «поднимаю» до 300 тысяч.

Порываев уточнил, что в рамках закона также можно искать раритетные предметы по чердакам либо на пляжах, где люди часто теряют украшения. По словам кладоискателя, его друг и коллега во время купального сезона в Крыму «намыл» 300 граммов золота, притом что один грамм стоит порядка 4,5 тысячи рублей.

— Главное — не вгрызаться в грунт, не вскрывать московскую землю. Этим могут заниматься только археологи, и то не все, — уточнил он.

Собеседник «ВМ» посоветовал тем, кто хочет попробовать свои силы в поиске кладов, пройтись под домами советской постройки и вглядеться в землю. «И денег наберете, и ювелирку найдете», — заверил эксперт.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Горшок с проклятием и реальные сроки»: особенности раскопок в столичном регионе

В свою очередь, руководитель отдела «Археология» Музея Москвы Максим Фурсов подтвердил, что предметы археологии, лежащие в земле, принадлежат государству, а потому любые археологические изыскания, совершенные с помощью металлоискателя, недопустимы без специального разрешения. Об этом говорится в 73-м Федеральном законе «Об объектах культурного наследия народов РФ», отметил он.

— Без открытого листа, который выдает Институт археологии РАН совместно с Минкультом, раскопки караются уголовным преследованием. Полтора года назад был случай, когда человек на Таганке залез в траншею, пока археологи и рабочие обедали, и забрал оттуда ценные материалы. Потом мужчина начал говорить об этом в интернете, его нашли и дали условный срок со штрафом, а украденное передали в Музей Москвы. А бывали случаи, когда людям реальный срок за такое давали. Поэтому я никому бы не советовал заниматься поиском артефактов с металлоискателем, — заявил он.

По его словам, перечень требований, которые нужно выполнить для получения открытого листа на археологические работы, указан в методичке Института археологии. Если же человек не знал, что раскопки археологических ценностей незаконны без специального разрешения, он обязан сообщить в Мосгорнаследие о своей находке, чтобы не попасть под арест, сказал Фурсов.

Вместе с тем, продолжил эксперт, в Москве полно мест, где можно обнаружить интересные артефакты. По данным археолога, весь культурный слой столицы раскопан всего на 5–7 процентов, если не меньше.

— Под слоями старых зданий, построенных в прошлые века, я уверен, есть артефакты. В каком месте ни копнешь, что-нибудь да найдешь. Обычно это средневековые предметы быта, керамика, ножи бывают, иногда старинные монеты, — рассказал собеседник «ВМ».

Фурсов также поведал, что лично принимал участие в любопытных раскопках в подмосковном Ростиславле. Там он с командой специалистов нашел небольшой венчик глиняного сосуда, который, предположительно, датируется XIII–XIV веком.

— Мастер, сделавший этот горшок, сам написал на венчике проклятие: «Горшок принадлежит Юрию. Кто украдет этот горшок, тому да будет…», ну а далее мы не нашли, — смеясь, поделился археолог.

Он признался, что на первых порах, когда только начинал свой путь археолога, его посещало чувство восторга и даже некой мистики при каждом найденном артефакте.

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