Адвокат объяснила, как следует поступать при обнаружении клада

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Памятку о том, как вести себя при обнаружении клада, чтобы не нажить проблем с законом, подготовила адвокат Екатерина Антонова. Об этом сообщил «Царьград».

По ее словам, данная находка представляет собой намеренно зарытые в земле и сокрытые иным способом деньги или ценные предметы, собственника которых либо невозможно установить, либо он утратил на них право на основании закона.

Юрист уточнила, что в качестве клада могут выступать только движимые вещи. Обычно это бесхозные предметы. Особое внимание уделяется тому, при каких обстоятельствах клад был обнаружен. Согласно статье 233 Гражданского кодекса РФ, он поступает в собственность лица, которому принадлежит имущество, где он был найден (земельный участок, строение и так далее — прим. «ВМ»), а также лица, обнаружившего его, в равных долях, если между ними не было установлено иного соглашения.

Если раскопки велись без согласия собственника земельного участка, то ценная находка подлежит передаче владельцу земли. Если же была найдена вещь, которая относится к культурным ценностям, то ее нужно передать в государственную собственность.

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