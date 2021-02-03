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Под статуей Наполеона во Франции обнаружили клад
Фото: 5-tv.ru

Под статуей Наполеона во Франции обнаружили клад

Анастасия Колоскова

Общество

При реставрационных работах во французском Руане был обнаружен клад. Из-под статуи Наполеона извлекли сундук с внушительным по размеру пергаментом и металлическим цилиндром.

Пока реставраторы не могут говорить о содержимом пергамента, так как он сильно поврежден влагой. О том, что находится в коробке, также неизвестно.

Уточняется, что статую Наполеона на коне, в которой обнаружена трещина, решили отреставрировать прошлым летом. После восстановления первоначального вида композицию вернут на постамент, сообщает Пятый канал.

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