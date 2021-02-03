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Сергей Собянин рассказал о реставрации скульптур на площади Гагарина
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Сергей Собянин рассказал о реставрации скульптур на площади Гагарина

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, площадь ГагаринаКарта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге рассказал о реставрации скульптур на площади Гагарина.

По словам главы города, площадь Гагарина является знаковым местом столицы. На ней расположены памятник первому космонавту Земли, МЦК, Третье транспортное кольцо, Российская академия наук и два полукруглых дома-близнеца на Ленинском проспекте.

Сергей Собянин рассказал о реставрации скульптур на площади ГагаринаФото: sobyanin.ru / Сайт Сергея Собянина

Сергей Собянин отметил, что здания были украшены скульптурами, воспевающими ратный и трудовой подвиг народа в годы Великой Отечественной войны. Среди них восемь парных фигур воинов-победителей и их подруг на башенке дома № 30 и такие же парные фигуры рабочих, колхозниц, шахтеров и инженеров на доме № 37.

Сергей Собянин рассказал о реставрации скульптур на площади ГагаринаФото: sobyanin.ru / Сайт Сергея Собянина

Откладывать реставрацию, по словам столичного мэра, уже было невозможно, так как фигуры за почти 70 лет находились под влиянием жары, ветра и мороза. В 2018 году специалисты приступили к работе, которая длилась более двух лет.

— Несколько недель назад победители вернулись на свое законное место на площади Гагарина. Успешно завершен еще один проект возрождения исторического облика нашего любимого города, — сообщил Сергей Собянин.

Скульптуры признаны выявленными объектами культурного наследия.

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реставрацияблагоустройствоСергей Собянин
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