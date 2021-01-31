Москвичам рассказали, как историческим памятникам присваивают охранный статус

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

За 2020 год в Москве выявили семь новых памятников истории и культуры, еще 21 из ранее признанных включили в реестр. На официальном сайте мэра столицы рассказали, по каким критериям архитектуре присваивают охранный статус.

Всего в Москве 8602 объекта культурного наследия. Среди них 6339 памятников вошли в Единый государственный реестр, 2263 памятника ожидают своей очереди.

Заявить о новом объекте культурного наследия может любое заинтересованное лицо. Именно по инициативе жителей столицы в 2020 году в реестр был внесен жилой дом Министерства Вооруженных сил СССР на Гончарной улице. Здание было построено в 1950–1953 годах для высшего командного состава времен Великой Отечественной войны.

Для регистрации нового памятника необходимо передать подтверждающие историю объекта документы в департамент культурного наследия столицы. К бумагам необходимо будет приложить заполненное заявление с данными заявителя и несколько фотографий памятника.

Полученное сообщение департамент рассматривает в течение 90 дней. Главный критерий оценивания — возраст памятника, с момента его возведения должно пройти не менее 40 лет. Наиболее редкими считаются постройки XVII–XVIII веков.

На оценку также может повлиять имя архитектора, бывшие владельцы здания, сохранность или уникальность отделки и интерьера, расположение.

— Для каждого из критериев установлена шкала численных значений, в зависимости от возможной степени его выраженности. Наличие или отсутствие у объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, историко-культурной ценности определяется по итогам суммирования баллов по каждому критерию, — рассказала начальник управления государственного учета и экспертизы объектов культурного наследия Департамента культурного наследия Москвы Софья Рождественская.

Здания, получившие более 200 баллов, будут признаны объектом культурного наследия и войдут под охрану государства. Специалисты изучат здание, его составные элементы, интерьер и декор и определят, какие именно части здания должны подлежать охране или реставрации. Для памятника определят категорию и его территорию.

Однако выявленный объект не всегда может сразу попасть в реестр.

— Вывод об отказе может сделать государственный эксперт на основании анализа архивных материалов и натурных исследований. Основной причиной может послужить полная физическая утрата здания или утрата его историко-культурной ценности, — отметила Софья Рождественская.

Уточняется, что частичная утрата ценности может не повлиять на экспертную оценку. В этом случае объект все же будет внесен в реестр.

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