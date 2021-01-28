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Собственник усадьбы Нарышкиных может потерять здание из-за отказа от реставрации
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Собственник усадьбы Нарышкиных может потерять здание из-за отказа от реставрации

Анастасия Волоснова

Общество
Россия, Москва, Ворошиловский парк, 5 Карта всех событий

Собственнику усадьбы Нарышкиных в Москве могут предъявить новый иск об изъятии здания за невыполнение требований по сохранению культурного объекта. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

Реставрация усадьбы должна была завершиться еще в 2019 году, но работы не были проведены. Заниматься реставрацией особняка XVIII века должен был иностранный собственник «Револта Венчерз Инк», уточнили в Мосгорнаследии.

По данным пресс-службы собственник уже привлекался к административной ответственности из-за невыполненных работ по сохранению усадьбы. «Револта Венчерз Инк» получил штрафы на сумму более 1,3 миллиона рублей. Мосгорнаследие выдало собственнику предписания о проведении реставрационных работ в 2021 году,.

— В связи с этим Мосгорнаследие было вынуждено обратиться с иском в Арбитражный суд Москвы. Иск удовлетворен в полном объеме. В случае если собственник не выполнит решение суда в течение восьми месяцев с момента его вступления в законную силу, департамент подаст новый иск, только теперь уже об изъятии данных объектов культурного наследия, — отметили в пресс-службе.

В усадьбу Нарышкиных, которая является объектом культурного наследия федерального значения, входят главный дом, западный и восточный флигель. Часть реставрационных работ была проведена с 2015 по 2018 год в главном здании. Однако с 2019 года собственник прекратил ведение ремонтных работ, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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объект культурного наследияМосгорнаследиереставрация усадьбы
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