Собственник усадьбы Нарышкиных может потерять здание из-за отказа от реставрации

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Ворошиловский парк, 5 Карта всех событий

— В связи с этим Мосгорнаследие было вынуждено обратиться с иском в Арбитражный суд Москвы. Иск удовлетворен в полном объеме. В случае если собственник не выполнит решение суда в течение восьми месяцев с момента его вступления в законную силу, департамент подаст новый иск, только теперь уже об изъятии данных объектов культурного наследия, — отметили в пресс-службе.

В усадьбу Нарышкиных, которая является объектом культурного наследия федерального значения, входят главный дом, западный и восточный флигель. Часть реставрационных работ была проведена с 2015 по 2018 год в главном здании. Однако с 2019 года собственник прекратил ведение ремонтных работ, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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