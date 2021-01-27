Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Северный речной вокзал вошел в список «Реставраций года» в России. Об этом в среду, 27 января, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Порт пяти морей оказался в шорт-листе премии The Art Newspaper Russia. Жюри отметили быстрое и бережное восстановление Северного речного вокзала. Победители номинации станут известны весной.

В настоящее время Северный речной вокзал является одним из любимых мест досуга москвичей. Добраться до него можно на метро по «зеленой» Замоскворецкой линии до станции «Речной вокзал», пройдя через парк «Дружбы» и Ленинградское шоссе, либо на автобусах от станций «Войковская» и «Водный стадион» до остановки «Северной речной вокзал», а далее перейти по подземному переходу Ленинградское шоссе.

Видео: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

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