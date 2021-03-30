Столичное оборудование востребовано за рубежом

Генеральный директор московской компании Яков Гольдштейн держит в руках установку для обеззараживания воздуха с ультрафиолетом сплошного спектра, которую производит и поставляет за рубеж их предприятие / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 30 марта, в Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы сообщили, что экспорт медизделий в 2020 году вырос на 23,5 процента.

По итогам прошлого года Москва экспортировала изделия медицинского назначения на 83,58 миллиона долларов.

Основной причиной такого значительного роста этого показателя, по словам заместителя руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Андрея Тихонова, безусловно, стала пандемия коронавируса.

— Фиксировался возросший спрос на терапевтическую дыхательную аппаратуру, газовые маски и магнитно-резонансные томографы. Экспорт товаров этой категории увеличился более чем на 200 процентов в сравнении с 2019 годом, — рассказал он. — Например, в 2019 году зарубежные страны импортировали из Москвы томографов на 1,6 миллиона долларов, а в 2020 году — уже на 5,5 миллиона. Тихонов отметил, что рост в том числе мог быть связан с эффектом низкой базы предыдущего периода.

Продажи товаров за рубеж значительно выросли у столичной компании по производству импульсных ксеноновых ультрафиолетовых установок для обеззараживания воздуха. Причем ультрафиолет в них используется сплошного спектра, он более эффективный. Это предприятие единственное в России, кто занимается созданием такого оборудования. Более того, патенты на использование этой отечественной разработки пользуются большим спросом в мире.

По словам генерального директора предприятия Якова Гольдштейна, только их установки и еще одной зарубежной компании получили подтверждение эффективности против коронавируса.

— Мы работаем с 2003 года, а на международный рынок вышли в 2008 году, — отметил он.

Сегодня из России их установки отправляются в Мексику, Бразилию, Германию, Италию, Великобританию, Румынию, Польшу и другие страны.

— За прошлый год мы экспортировали оборудование на 2 миллиона долларов, — добавил Гольдштейн. — Это больше, чем в 2019 году, на 15 процентов.

Пользуются спросом установки в России. В столице такое оборудование стоит в медицинских учреждениях, а также в федеральных ведомствах.

В целом же несырьевой неэнергетический экспорт Москвы, по словам Андрея Тихонова, растет от года к году.

— И в 2020-м он достиг своего исторического максимума — 39,86 миллиарда долларов, — подчеркнул он. — Вполне вероятно, что в конце 2021 года рекорд снова будет побит. Но стоит учитывать, что на это влияет множество факторов — курс валют, инфляция и другие макроэкономические показатели.

К слову, в прошлом году увеличился также экспорт неметаллических изделий из столицы. Максимальный вклад сделали экспортеры полиэтилена и полипропилена — поставки выросли на 439,1 процента и 191,8 процента соответственно.

— Положительную динамику показал экспорт продуктов питания: шоколадных и мучных кондитерских изделий, в том числе хлеба, а также продуктов на основе муки и молока, — уточнил Тихонов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Ефимов, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений:

— Центр «Моспром» запустил новую услугу для московских производителей — оценку экспортного потенциала на основе цифровой модели. Анализ позволит выявить, насколько товар будет успешен на конкретном зарубежном рынке. Новая услуга поможет действующим экспортерам укрепить позиции на зарубежных рынках, а другим начать экспортировать свою продукцию.

Читайте также: Власти Москвы рассказали, как пандемия повлияла на покупки горожан