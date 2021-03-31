Москвичи все чаще отказываются от автомобилей и отдают предпочтение электрокарам, велосипедам

Москвич Дмитрий Евдокимов с 2018 года передвигается по городу на электросамокате независимо от погодных условий / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В среду, 31 марта, в столице прошла встреча «Электротранспорт России: производство и инфраструктура». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, как это направление развивается в городе.

Форум провели в особой экономической зоне «Технополис «Москва». На встречу пригласили представителей отраслевых ведомств, производственных компаний в сфере электротранспорта. Главной темой дискуссии стало развитие электрического транспорта в Москве и других регионах России.

— Мы находимся на этапе переломного момента. Каждые несколько лет происходит определенная смена парадигмы: сначала мы перешли от лошади к автомобилю, от дискового телефона к смартфонам... Такие переходы происходят быстро, буквально за несколько десятков лет. Это же происходит и с электротранспортом, — отметила председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и зарядной инфраструктуры Ия Гордеева.

Она рассказала, что главная причина перехода на электробусы, электрокары и электросамокаты — экологическая повестка. Но этому способствует и снижение цен на зарядные батареи.

Эксперты отметили, что в Москве популярность электротранспорта растет.

— Очевидно, что будущее за электромобилями и беспилотниками. Они экологичнее, экономичнее и безопаснее, — добавил генеральный директор «Технополиса «Москва» Геннадий Дегтев.

Помимо крупного экологичного транспорта, большим спросом у москвичей пользуются электровелосипеды и самокаты. Например, Дмитрий Евдокимов в 2018 году купил первый электросамокат. С тех пор он ездит на нем на работу, по делам или просто на прогулку в любое время года.

— Самокат привлекает своей мобильностью. Малому электротранспорту не требуются парковки, он не занимает много места в квартире. И это просто удобно в большом городе, где есть автомобильные пробки, — отметил Дмитрий Евдокимов.

Он добавил, что если раньше тратил на дорогу от дома до работы около 45 минут, то на электросамокате он добирается за 25 минут.

Власти столицы занимаются развитием в городе электротранспорта. Автобусы постепенно заменяют электробусами. А для горожан открывают новые пункты проката самокатов, велосипедов на электрической тяге.

— На сегодняшний момент в системе работает семь операторов и шесть тысяч электросамокатов. Мы планируем и дальше развивать экологичный городской транспорт, — отметили в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Когда номер подписывался в печать, стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о порядке предоставления субсидий предпринимателям, предоставляющим услуги по прокату электросамокатов. Эти деньги возместят часть затрат на приобретение новых единиц транспорта.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2020 году по городским маршрутам курсировало 600 электробусов. В планах столичных властей к 2023 году увеличить их количество до 2275 штук. К этому времени в Москве должно работать 600 объектов электрозарядных инфраструктур для такого вида транспорта. В 2021 году столичный парк электросамокатов пополнится 4000 единиц. В Москве зарегистрировано около 1000 электромобилей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александра Шумская, руководитель проекта «Энергия Москвы» Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы:

— Сегодня вопрос экологии в столице стоит довольно остро. «Зеленая повестка» подталкивает автопроизводителей к снижению выбросов диоксида углерода, и, естественно, это стимулирует переход парка городского транспорта на электромобили. Экология и здоровье жителей и туристов города — очень важный приоритет для властей. Поэтому в прошлом году мы активно начали реализовывать проект «Энергия Москвы», который направлен на развитие электротранспорта в городе.

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