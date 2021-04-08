В Госинспекции по недвижимости рассказали, как установить шлагбаум у себя во дворе

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Немногие знают, что в Москве есть возможность организовать законную и бесплатную парковку для жильцов многоквартирного дома. Оградить свой двор от посторонних можно, установив шлагбаум. О том, как это сделать законно и даже получить субсидию от города, — в материале «Вечерней Москвы».

Незаконный шлагбаум: последствия

В столичных дворах еще встречаются шлагбаумы, а также бетонные полусферы, столбики, цепочки и прочие ограничители, установленные с коммерческой целью, но без необходимых разрешений. Ведь платными парковки могут быть только в том случае, если они расположены в границах взятого в аренду или оформленного в собственность земельного участка, но не на территории общего пользования.

В результате таких действий жители вынуждены либо мириться с незаконным взиманием платы, чтобы поставить автомобиль у собственного дома, либо искать другое место для парковки.

Мониторингом территории для выявления незаконно установленных шлагбаумов и пресечения фактов незаконного ограничения доступа на территории общего доступа занимается Госинспекция по недвижимости города Москвы. В прошлом году в ведомство поступило около 1353 жалоб на незаконно установленные, по мнению жителей, шлагбаумы, ворота или калитки, которые препятствуют свободному доступу на придомовую территорию.

Итогом такого обращения становится выезд инспектора на место и заключение о законности или незаконности возведенного объекта. В случае подтверждения нелегальной установки шлагбаума и прочих ограничительных устройств нарушителя ждет административный штраф, а сами объекты — демонтаж.

— В 2020 году за самовольное ограничение доступа на земельные участки общего пользования нарушителей в Москве оштрафовали на 2,8 миллиона рублей, — сообщают власти.

Законный шлагбаум: преимущества

Однако это не означает, что размещать шлагбаумы в московских дворах нельзя совсем. Законная установка ограждения может стать идеальным компромиссным вариантом, при котором максимально учитываются права и пожелания граждан.

Как правило, шлагбаум используется для организации автомобильной стоянки, и одним из ключевых отличий именно легальной парковки является отсутствие взимания платы, то есть бесплатный доступ на ее территорию.

Кроме того, требования к законным стоянкам обязывают пользователей содержать их в надлежащем состоянии: не допускать захламлений, своевременно очищать от грязи и снега, а также предоставлять беспрепятственный проезд пожарным и снегоуборочным машинам, каретам скорой помощи и другой специальной технике.

В отличие от незаконных стоянок именно на законных парковках можно увидеть ровное покрытие, разметку парковочных мест и отдельные машино-места для людей с ограниченными возможностями.

Таким образом, жильцы близлежащего дома получают законные и доступные парковочные места, а заранее разработанный и согласованный технический проект позволяет обеспечить оптимальное расположение шлагбаума.

Как законно установить шлагбаум

Официальная установка шлагбаумов в столичных дворах стала возможна с 2013 года. Для этого не нужно специальное решение органов власти о предоставлении земельного участка. Жители столичных многоквартирных домов могут совместно принять решение об установке шлагбаумов на въездах во двор и даже получить на их установку субсидию от правительства Москвы из расчета 100 тысяч рублей на один шлагбаум.

Первый шаг к установке шлагбаума — принятие соответствующего решения на общем собрании собственников жилых и нежилых помещений в доме. Если к дворовой территории, которую планируется оградить, примыкает несколько домов, то такие собрания необходимо провести во всех примыкающих домах.

В том случае если планируемый к ограждению участок находится в собственности города Москвы, то проголосовать «за» установку должно большинство собственников. А если он находится в общедолевой собственности и включен в состав общего имущества, то более двух третей от числа всех голосов. Для экономии времени собственники могут принять участие в опросе в режиме онлайн и проголосовать «за» или «против» установки шлагбаума в своем дворе через сервис «Электронный дом».

Следующий шаг — получение одобрения совета депутатов муниципального округа. Для этого нужно предоставить следующие документы: протокол общего собрания или результаты онлайн-опроса, отраженные на бумажном носителе; проект межевания территории, на которой расположен многоквартирный дом, либо письменное подтверждение его отсутствия; заявление о согласовании установки шлагбаума и проект размещения шлагбаума.

Следующий этап на пути к установке шлагбаума — получение софинансирования от правительства Москвы. Чтобы получить субсидию, до установки шлагбаума уполномоченному лицу, определенному жителями, нужно обратиться в окружную дирекцию жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства административного округа. Для этого понадобятся: заявление о получении субсидии; протокол общего собрания или результаты онлайн-опроса; согласование установки шлагбаума советом муниципальных депутатов; подписанный уполномоченным лицом проект договора о предоставлении субсидии в двух экземплярах и копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего проект договора.

В течение десяти рабочих дней со дня поступления проекта договора окружной Дирекцией жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства административного округа уполномоченному лицу будет направлена подписанная копия договора, а на его расчетный счет перечислят субсидию. После этого можно начинать установку шлагбаума. Субсидия начисляется с условием, что ограждение будет установлено в течение двух месяцев с момента получения средств на расчетный счет.

Обеспечить «Свободный доступ»

Если же во дворе все-таки оказался подозрительный и ни с кем не согласованный шлагбаум, то всегда можно обратиться в Госинспекцию по недвижимости, которая для борьбы с нелегальными ограждениями и стоянками в Москве реализует проект «Свободный доступ». Он направлен на борьбу с самозахватом территорий общего пользования и позволяет горожанам через социальные сети сообщать инспекторам ведомства о незаконных парковках и фактах самозахвата земель, а ведомству — оперативно устранять нарушения.

Благодаря проекту обратиться к инспектору своего района теперь можно напрямую, отправив ему обращение в Instagram. Для этого достаточно указать краткое описание проблемы, адрес и фото незаконного сооружения, а также по желанию свои ФИО и контактный номер для связи. Все Instagram-аккаунты районных инспекторов в рамках проекта «Свободный доступ» опубликованы на портале mos.ru в разделе «Госинспекция по недвижимости».

На основании поступившего обращения инспектор в течение трех дней проверяет законность установки ограждающего сооружения.

На территории Москвы в 2020 году было выявлено 120 несанкционированных парковок. Более половины из них уже используется под бесплатные стоянки для жителей домов.

— Проект «Свободный доступ» был запущен в пилотном режиме в июне 2020 года на территории Северо-Восточного административном округа. За это время порядка 60 процентов полученных ведомством обращений были признаны нарушениями и оперативно устранены. С марта 2021 года проект работает на территории всех 146 районов столицы, —отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Основными вопросами, волнующими жителей, являются: законность установки шлагбаумов, полусфер, ограждений для проезда на дворовые территории, ограничения пешеходных проходов на территориях общего пользования, установка цепочек между машино-местами на территории дворов, ограничительных элементов в виде столбиков для парковки у жилых домов, а также взимание денежных средств на незаконных стоянках.

Впрочем, обратиться в ведомство можно и традиционным способом: по телефону горячей линии: +7 (495) 539-37-00. Жители также могут сообщить о проблеме в территориальный орган исполнительной власти — в управу района.

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