Последняя атака зимы: когда в Москву придет потепление

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Последняя атака зимы завтра уже закончится, уверяют метеорологи.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что уже в День космонавтики, 12 апреля, по предварительному прогнозу, ожидается до +16 градусов.

— В пятницу, в субботу и в воскресенье нас ждет переменная облачность без осадков, — подчеркнул синоптик. — Днем же в пятницу температура составит +9... +11 градусов.

В субботу днем будет еще теплее: +10... +14 градусов и +12... +15 градусов в воскресенье. Вишенкой на торте станет понедельник: температура повысится до +16 градусов.

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