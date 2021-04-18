Циклонический вихрь: синоптик рассказал, когда холодный фронт уйдет из Москвы

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Летнее окно высоких температурных показателей, которыми порадовал жителей Москвы и Центральной России апрель, подходит к концу. И в ближайшие сутки в столичном регионе ожидаются заморозки. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил метеоролог Александр Голубев.

По его словам, на смену погожему и приятному малооблачному антициклону в Европейской России придет дождливый и облачный циклонический вихрь:

— На этом фоне начнется резкое понижение температурных показателей и усилится холодный фронт. Первое похолодание можно будет ощутить в ночь с воскресенья на понедельник, когда столбики термометров в позднее время суток упадут с плюс 11–13 градусов до 0 — минус 4 градусов.

Эксперт также отметил, что в течение всей недели температура будет неустойчивой:

— Дневные показатели в понедельник будут колебаться в пределах плюс 8–11 градусов, ночью ожидается плюс 3–5 градусов. И стоит сказать, что понедельник окажется на предстоящей неделе самым теплым, поскольку затем похолодает.

Эксперт отметил, что вторжение холодного воздуха в столицу будет сопровождаться дождями, а местами даже мокрым снегом.

— Пик похолодания придется на ночь со вторника на среду, причем как в Москве, так и в области. И в дневные часы 20 апреля в регионе уже ожидается 2–6 градусов тепла, а ночью — от минус 2 до плюс 1 градуса. В этот день также ожидаются мокрый снег и дожди, — уточнил он.

В среду дневные показатели сохранятся на уровне вторника, а вот ночь станет самой холодной на неделе: столбики термометров достигнут 0 — минус 4 градусов.

Однако уже в четверг, по словам Голубева, холодный фронт начнет покидать столичный регион, и постепенно весеннее тепло «снова отвоюет» свои права:

— После нескольких дней холодной и дождливой погоды весна снова заявит о себе повышением температуры до плюс 7–8 градусов. В четверг в городе ожидается уже плюс 16–18 градусов днем, а ночью столбики термометров достигнут отметки плюс 6–8 градусов.

Пятница окажется тоже довольно теплой и порадует горожан положительными показателями.

— 23 апреля ожидается плюс 18–20 градусов в столице днем и плюс 7–9 градусов ночью. В конце недели возможны дожди и незначительное понижение температурных показателей на 2–3 градуса, — продолжил Голубев.

Однако резкого похолодания в регионе уже не ожидается. Эксперт добавил, что через неделю температурный фон в городе еще больше начнет напоминать майскую погоду и до конца текущего месяца столбики термометров в Москве не упадут ниже плюс 13–18 градусов.

Ранее сообщалось, что сильные дожди и похолодание ожидаются на следующей неделе в Москве. Погода в столице испортится во вторник–среду.

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