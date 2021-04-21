Превосходный вкус: в Москве открываются летние веранды и кафе.

Менеджеры заведения общественного питания на Малой Бронной Ольга Штепо и Александр Цуркан ждут на открывшейся летней веранде гостей, которые приходят сюда приятно провести время и пообщаться за чашкой чая или кофе, сидя на свежем воздухе / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

21 апреля в Департаменте торговли и услуг столицы сообщили: за десять лет в городе стало вдвое больше летних веранд. «Вечерняя Москва» рассказывает, как они работают во время пандемии.

Облик города летом — это благоустроенные пространства, ухоженные улицы, утопающие в зелени, и сезонные веранды. Прогуляться, забежать в кафе, выпить лимонад или встретиться с коллегами за обедом, отметить с родными важную дату — без ресторанов и летних площадок такие события уже трудно себе представить. Пандемия, конечно, внесла свои коррективы. Кто-то был вынужден закрыться или переформатировать формат работы — с обслуживания в зале перешел на доставку.

Другие не стали монтировать сезонные веранды вовсе, а третьи, наоборот, сделали на них ставку. Владельцы кафе прилагают максимальные усилия, чтобы развить бизнес и удержать клиентов.

— Московские рестораторы повышают качество обслуживания, внедряют современные технологии, позволяющие готовить не просто вкусные, но и полезные блюда, реализуют меры по сдерживанию роста цен, используют различные дисконтные программы и скидки, проводят всевозможные акции для клиентов, — отметил заместитель руководителя Департамента торговли и услуг города Александр Иванов.

В 2011 году в Москве было более 1,5 тысячи летних веранд. В сезоне текущего года в схему размещения внесено свыше 3,2 тысячи летних кафе. Если погода хорошая, их монтируют, но дождь и похолодание ставят процесс на паузу. Однако уже к майским праздникам большинство веранд обещают открыть.

А вот заведение на Малой Бронной улице свои двери уже распахнуло. Оно открылось в конце 2019 года, однако пандемия не дала «развернуться» площадке на полную мощность.

— Как и все владельцы точек общепита, были вынуждены закрыться 27 марта. После наладили доставку, а 15 июня принимали гостей на веранде, — рассказала гендиректор заведения Гаянэ Каралкина.

Этот год обещает исправить положение. Тем более что в заведении на кухне процессом руководит шеф-повар из Мельбурна. Глен Баллис делает ставку на свежесть продуктов, сезонность и понятные ингредиенты.

Менеджеры Ольга Штепо и Александр Цуркан приглашают пройтись по новенькой веранде — ее открыли на днях. Здесь соблюдают все противоэпидемические меры: столы разделены социальной дистанцией, персонал проходит необходимые проверки.

— Мы открылись самыми первыми в этом сезоне из всех столичных заведений, — отметила Гаянэ Каралкина. — Монтаж вели с середины марта, а 9 апреля ждали первых гостей.

Эта площадка уже обрела популярность. Но сезон обещает быть успешным не только для заведений в центре столицы. Точки гастрономического притяжения открываются и в других уголках мегаполиса. Например, востребованным уже стал фудхолл на проспекте Вернадского, где владельцы ресторанов устроили 49 корнеров — филиалов своих ресторанов на одной площадке.

Кроме того, упростить жизнь столичных рестораторов призваны и современные сервисы. Так, сейчас ведется работа по переводу госуслуги по включению летних кафе в схему размещения в электронный вид.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В этом году в схему размещения включено 3221 заведение. На начало апреля специалисты Госинспекции по недвижимости проверили более 1,6тысячи летних кафе, из них уже смонтированы и открыты порядка 100 веранд.

Они должны располагаться на расстоянии не более 5 метров от входа в стационарное помещение и не менее 25 метров от входа в метро.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений:

— Общепит — одна из наиболее пострадавших отраслей в экономике Москвы. В пандемию потребительское поведение москвичей изменилось. Они стали более осознанно совершать покупки: посещать магазины и кафе реже, но приобретать больше товаров за один визит. Изменение коснулось практически всех видов трат — от продуктов питания до сферы развлечения. Тем не менее прирост в этих сферах есть, в том числе и оборот в заведениях общепита.

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