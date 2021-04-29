Газоны восстановят, но без ограждений

Жительница Бескудниковского района Ольга Никкель просит восстановить газон около дома / Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Газоны у дома № 10, корпус 5, по Бескудниковскому бульвару портятся под колесами автомобилей и ногами москвичей — с тех пор как здесь убрали ограждения, зеленое покрытие постоянно «страдает». Об этом сообщила жительница Бескудниковского района Ольга Никкель. Она попросила «Вечернюю Москву» разобраться в проблеме.

Некогда цветущий палисадник у дома № 10, корпус 5, на Бескудниковском бульваре сегодня выглядит безжизненным — здесь не осталось даже сорняков. Зато заметны следы от обуви и автомобильных шин. А у самого дома припаркован мотоцикл — причем в том месте, куда можно проехать только по газону.

— Раньше мы, жители дома, каждую весну сажали здесь цветы. Но с тех пор как убрали низкие металлические заборчики, ограждающие участок, делать это бесполезно, все равно насаждения затопчут, — рассказывает москвичка Ольга Никкель.

Мотоциклисты, как утверждает женщина, просьбы не ездить по газону игнорируют. Проходим к соседнему дому — здесь, по словам Ольги Никкель, тоже когда-то были садик и металлическое ограждение. Но когда забор убрали, обнаружилась людская несознательность: посетители близлежащего магазина стали срезать путь домой через зеленые насаж дения, безжалостно их вытаптывая.

При этом у других домов в районе таких проблем нет.

— Недалеко от нас построили новые дома. И у каждого поставили ограждения вокруг палисадников. Выглядят эти участки намного привлекательнее, чем у нас, — говорит Никкель.

Корреспондент «ВМ» сообщила о проблеме в управу Бескудниковского района. Оказалось, что металлические заборчики вокруг газонов установлены не будут. И на это есть определенные причины.

— Подобные ограждения сейчас не ставят на дворовых территориях. Мы, наоборот, стремимся к тому, чтобы убрать их везде, потому что это выглядит неэстетично. Заборчики необходимо сохранять только на детских площадках, — говорит начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы Бескудниковского района Дмитрий Лодянов. Он отметил, что у новых домов действительно можно заметить металлические ограждения палисадников. Но решение об их установке принимает строительная компания.

— Газоны около домов мы будем восстанавливать, когда погода станет лучше. К сожалению, проблему хождения по насаждениям мы не сможем решить, это вопрос воспитания жителей, — добавил Дмитрий Лодянов.

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