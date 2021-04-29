Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Газоны восстановят, но без ограждений
Жительница Бескудниковского района Ольга Никкель просит восстановить газон около дома / Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Газоны восстановят, но без ограждений

Маргарита Мартовская

Город

Газоны у дома № 10, корпус 5, по Бескудниковскому бульвару портятся под колесами автомобилей и ногами москвичей — с тех пор как здесь убрали ограждения, зеленое покрытие постоянно «страдает». Об этом сообщила жительница Бескудниковского района Ольга Никкель. Она попросила «Вечернюю Москву» разобраться в проблеме.

Некогда цветущий палисадник у дома № 10, корпус 5, на Бескудниковском бульваре сегодня выглядит безжизненным — здесь не осталось даже сорняков. Зато заметны следы от обуви и автомобильных шин. А у самого дома припаркован мотоцикл — причем в том месте, куда можно проехать только по газону.

— Раньше мы, жители дома, каждую весну сажали здесь цветы. Но с тех пор как убрали низкие металлические заборчики, ограждающие участок, делать это бесполезно, все равно насаждения затопчут, — рассказывает москвичка Ольга Никкель.

Мотоциклисты, как утверждает женщина, просьбы не ездить по газону игнорируют. Проходим к соседнему дому — здесь, по словам Ольги Никкель, тоже когда-то были садик и металлическое ограждение. Но когда забор убрали, обнаружилась людская несознательность: посетители близлежащего магазина стали срезать путь домой через зеленые насаж дения, безжалостно их вытаптывая.

При этом у других домов в районе таких проблем нет.

— Недалеко от нас построили новые дома. И у каждого поставили ограждения вокруг палисадников. Выглядят эти участки намного привлекательнее, чем у нас, — говорит Никкель.

Корреспондент «ВМ» сообщила о проблеме в управу Бескудниковского района. Оказалось, что металлические заборчики вокруг газонов установлены не будут. И на это есть определенные причины.

— Подобные ограждения сейчас не ставят на дворовых территориях. Мы, наоборот, стремимся к тому, чтобы убрать их везде, потому что это выглядит неэстетично. Заборчики необходимо сохранять только на детских площадках, — говорит начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы Бескудниковского района Дмитрий Лодянов. Он отметил, что у новых домов действительно можно заметить металлические ограждения палисадников. Но решение об их установке принимает строительная компания.

— Газоны около домов мы будем восстанавливать, когда погода станет лучше. К сожалению, проблему хождения по насаждениям мы не сможем решить, это вопрос воспитания жителей, — добавил Дмитрий Лодянов.

Читайте также: Фантомный ремонт вызвал возмущение

машиныБескудниковский районзеленые газоны
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Все мнения
О проекте