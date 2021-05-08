Миллион огней за победу: праздничный салют увидят во всех двенадцати округах

Фото: Минобороны РФ

Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проведут в 16 точках Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Огненные цветы окрасят небо столицы ровно в 10 вечера, когда подразделения отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина дадут первые залпы из десятков салютных установок. Звуковое сопровождение торжества света обеспечат пушки времен Великой Отечественной войны, каждая из них сделает по 30 выстрелов.

Пресс-служба Западного военного округа сообщила, что в течение 10 минут, пока будет длиться салют, 72 установки и специальный пусковой комплекс «Триколор», размещенные в нескольких точках города, выпустят в небо столицы более 12 тысяч пиротехнических снарядов.

Самым ярким эпизодом праздничного салюта, по словам командира дивизиона полковника Вячеслава Парадникова, станет последовательный разрыв фейерверков на разной высоте в цветах государственного флага России.

Каждая салютная установка состоит из шести модулей калибром от 105 до 310 миллиметров. Орудия способны генерировать бесконечное количество схем и вариантов салюта. Поэтому каждый салют в честь Дня Победы неповторим.

— Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарии салюта. Управление орудиями программируется по готовому сценарию. Оператору установки перед началом салюта достаточно нажать кнопку пуска, — рассказали в пресс-службе.

Первый заместитель главы аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк рассказал, что москвичи и сами смогут запустить праздничный фейерверк, для этого в парках города будет оборудована 31 площадка. Их расположение будет объявлено накануне праздника. Больших городских мероприятий по случаю Дня Победы в столице проводить не планируется. Даже парад Победы будет проводиться с учетом всех противоэпидемических мероприятий, действующих в Москве.

Фото: Вечерняя Москва

КСТАТИ

Для проведения салюта артиллеристы используют более 70 видов пиротехнических снарядов, среди которых — «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Самые большие огненные купола, которые увидят в небе москвичи, будут достигать 300 метров в диаметре.

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