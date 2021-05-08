Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Миллион огней за победу: праздничный салют увидят во всех двенадцати округах
Фото: Минобороны РФ

Миллион огней за победу: праздничный салют увидят во всех двенадцати округах

Алексей Хорошилов

Город

Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проведут в 16 точках Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Огненные цветы окрасят небо столицы ровно в 10 вечера, когда подразделения отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина дадут первые залпы из десятков салютных установок. Звуковое сопровождение торжества света обеспечат пушки времен Великой Отечественной войны, каждая из них сделает по 30 выстрелов.

Пресс-служба Западного военного округа сообщила, что в течение 10 минут, пока будет длиться салют, 72 установки и специальный пусковой комплекс «Триколор», размещенные в нескольких точках города, выпустят в небо столицы более 12 тысяч пиротехнических снарядов.

Самым ярким эпизодом праздничного салюта, по словам командира дивизиона полковника Вячеслава Парадникова, станет последовательный разрыв фейерверков на разной высоте в цветах государственного флага России.

Каждая салютная установка состоит из шести модулей калибром от 105 до 310 миллиметров. Орудия способны генерировать бесконечное количество схем и вариантов салюта. Поэтому каждый салют в честь Дня Победы неповторим.

— Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарии салюта. Управление орудиями программируется по готовому сценарию. Оператору установки перед началом салюта достаточно нажать кнопку пуска, — рассказали в пресс-службе.

Первый заместитель главы аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк рассказал, что москвичи и сами смогут запустить праздничный фейерверк, для этого в парках города будет оборудована 31 площадка. Их расположение будет объявлено накануне праздника. Больших городских мероприятий по случаю Дня Победы в столице проводить не планируется. Даже парад Победы будет проводиться с учетом всех противоэпидемических мероприятий, действующих в Москве.

Миллион огней за победу: праздничный салют увидят во всех двенадцати округахФото: Вечерняя Москва

КСТАТИ

Для проведения салюта артиллеристы используют более 70 видов пиротехнических снарядов, среди которых — «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Самые большие огненные купола, которые увидят в небе москвичи, будут достигать 300 метров в диаметре.

Читайте также: Почти три тысячи столичных коммунальщиков участвуют в подготовке к параду Победы

СалютДень ПобедыВеликая Отечественная война
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кризис в Армении: Пашинян уходит, чтобы остаться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Мое право на праздник

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Город героев, город-герой: сколько памятных дат в мае

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проще, дешевле, скуднее: почему обед из трех блюд уходит в прошлое

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Между Палестиной и Израилем: можно ли усидеть на двух стульях

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Камран Гасанов
Камран Гасанов

День Аль-Кудс: как решить палестинский вопрос

Все мнения
О проекте