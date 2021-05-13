Андрей Бочкарев: Продолжается строительство тоннеля БКЛ до станции «Нагатинский затон»
Тоннелепроходческий щит «Виктория» продолжает строить тоннель Большой кольцевой линии (БКЛ) метро до станции «Нагатинский затон». Он уже вышел из зоны влияния на участок Люблинско-Дмитровской линии и преодолел коллектор подземной реки Нищенка. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— Десятиметровый тоннелепроходческий комплекс «Виктория» прошел техническую зону действующей салатовой ветки метро, а также миновал зону влияния строительства на коллектор подземной реки Нищенки. Отмечу, что проходка ведется в условиях сложной гидрогеологии: «Виктории» также предстоит проложить тоннель под Нагатинским затоном и руслом Москвы-реки, где залегают водонасыщенные пески, — сказал Андрей Бочкарев.
Заместитель мэра напомнил, что общая протяженность тоннеля между строящимися станциями восточного участка БКЛ «Печатники» и «Нагатинский Затон» составляет 1650 метров.
— На сегодняшний день уже пройдено порядка 164 метров, — добавил Андрей Бочкарев.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (холдинг выступает генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства новых линий и станций метро) Юрий Кравцов сообщил, что работы, которые велись на глубине 12–14 метров, прошли штатно.
— Проходка производилась при круглосуточном мониторинге состояния близлежащих сооружений, чтобы не допустить ни малейшего влияния на действующий транспортный объект, — рассказал Юрий Кравцов.
Напомним, что на время тоннелепроходки было ограничено движение поездов метро между станциями «Дубровка» и «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о досрочном открытии данного участка для пассажиров на своей странице в «Твиттере».
— Досрочно, 14 мая, открываем для пассажиров участок салатовой линии Мосметро между станциями «Дубровка» и «Волжская». Строители раньше закончили проходку двухпутного тоннеля БКЛ под станцией «Печатники», — написал Сергей Собянин.