Андрей Бочкарев: Продолжается строительство тоннеля БКЛ до станции «Нагатинский затон»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Тоннелепроходческий щит «Виктория» продолжает строить тоннель Большой кольцевой линии (БКЛ) метро до станции «Нагатинский затон». Он уже вышел из зоны влияния на участок Люблинско-Дмитровской линии и преодолел коллектор подземной реки Нищенка. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Десятиметровый тоннелепроходческий комплекс «Виктория» прошел техническую зону действующей салатовой ветки метро, а также миновал зону влияния строительства на коллектор подземной реки Нищенки. Отмечу, что проходка ведется в условиях сложной гидрогеологии: «Виктории» также предстоит проложить тоннель под Нагатинским затоном и руслом Москвы-реки, где залегают водонасыщенные пески, — сказал Андрей Бочкарев.

Заместитель мэра напомнил, что общая протяженность тоннеля между строящимися станциями восточного участка БКЛ «Печатники» и «Нагатинский Затон» составляет 1650 метров.

— На сегодняшний день уже пройдено порядка 164 метров, — добавил Андрей Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (холдинг выступает генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства новых линий и станций метро) Юрий Кравцов сообщил, что работы, которые велись на глубине 12–14 метров, прошли штатно.

— Проходка производилась при круглосуточном мониторинге состояния близлежащих сооружений, чтобы не допустить ни малейшего влияния на действующий транспортный объект, — рассказал Юрий Кравцов.

Напомним, что на время тоннелепроходки было ограничено движение поездов метро между станциями «Дубровка» и «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о досрочном открытии данного участка для пассажиров на своей странице в «Твиттере».

— Досрочно, 14 мая, открываем для пассажиров участок салатовой линии Мосметро между станциями «Дубровка» и «Волжская». Строители раньше закончили проходку двухпутного тоннеля БКЛ под станцией «Печатники», — написал Сергей Собянин. ​