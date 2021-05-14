Андрей Бочкарев: На строящейся станции «Марьина Роща» БКЛ метро идет сооружение пересадки на салатовую ветку

Фото: ппресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

На станции «Марьина Роща» горным способом завершили сооружение малого наклонного хода для устройства пересадки на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В рамках строительства станции «Марьина Роща» БКЛ метро ведется сооружение пересадочного узла на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии. Здесь завершена проходка малого наклонного хода длиной 25 метров, который свяжет станции. Из-за близости зоны действующего метрополитена был запрещен буровзрывной способ, поэтому разработка породы, преимущественно известняка и доломита, осуществлялась вручную на отбойных молотках, — рассказал Андрей Бочкарев.

Как отметил заместитель мэра, также на станции начался самый ответственный этап строительства: раскрытие проемов между центральным и двумя боковыми залами.

— Во время сооружения тоннелей устанавливают временные тюбинги, образующие глухие проемы трапециевидной формы, а после окончания проходки всех станционных тоннелей строители переходят к их раскрытию. Этот процесс трудоемкий и требующий предельной точности, поскольку происходит перераспределение нагрузки на отдельные элементы и узлы, — добавил Андрей Бочкарев.

По словам генерального директора АО «Мосметрострой» (подрядчик строительства станции «Марьина Роща» БКЛ) Сергея Жукова, всего будет 22 проема: 12 — для прохода пассажиров с будущей платформы на пути, а остальные — под коммуникации.

— Данный вид работ применяется только при сооружении станций глубокого заложения пилонного типа. Элементы демонтируются с помощью лебедок, затем последовательно осуществляются сбойка между будущей платформой и средним залом, металлоизоляция и гидроизоляция. В среднем на раскрытие одного проема уходит около восьми суток. На сегодняшний день два уже готовы. Полностью закончить работы планируется к концу лета текущего года, — пояснил Сергей Жуков.

Напомним, что «Марьина Роща» — пилонная, трехсводчатая станция с глубиной заложения 70 метров. Она входит в состав северо-восточного участка Большого кольца, включающего также станции «Сокольники» и «Рижская».​