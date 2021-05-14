Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Андрей Бочкарев: На строящейся станции «Марьина Роща» БКЛ метро идет сооружение пересадки на салатовую ветку
Фото: ппресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Андрей Бочкарев: На строящейся станции «Марьина Роща» БКЛ метро идет сооружение пересадки на салатовую ветку

Полина Французова

Город

На станции «Марьина Роща» горным способом завершили сооружение малого наклонного хода для устройства пересадки на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В рамках строительства станции «Марьина Роща» БКЛ метро ведется сооружение пересадочного узла на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии. Здесь завершена проходка малого наклонного хода длиной 25 метров, который свяжет станции. Из-за близости зоны действующего метрополитена был запрещен буровзрывной способ, поэтому разработка породы, преимущественно известняка и доломита, осуществлялась вручную на отбойных молотках, — рассказал Андрей Бочкарев.

Как отметил заместитель мэра, также на станции начался самый ответственный этап строительства: раскрытие проемов между центральным и двумя боковыми залами.

— Во время сооружения тоннелей устанавливают временные тюбинги, образующие глухие проемы трапециевидной формы, а после окончания проходки всех станционных тоннелей строители переходят к их раскрытию. Этот процесс трудоемкий и требующий предельной точности, поскольку происходит перераспределение нагрузки на отдельные элементы и узлы, — добавил Андрей Бочкарев.

По словам генерального директора АО «Мосметрострой» (подрядчик строительства станции «Марьина Роща» БКЛ) Сергея Жукова, всего будет 22 проема: 12 — для прохода пассажиров с будущей платформы на пути, а остальные — под коммуникации.

— Данный вид работ применяется только при сооружении станций глубокого заложения пилонного типа. Элементы демонтируются с помощью лебедок, затем последовательно осуществляются сбойка между будущей платформой и средним залом, металлоизоляция и гидроизоляция. В среднем на раскрытие одного проема уходит около восьми суток. На сегодняшний день два уже готовы. Полностью закончить работы планируется к концу лета текущего года, — пояснил Сергей Жуков.

Напомним, что «Марьина Роща» — пилонная, трехсводчатая станция с глубиной заложения 70 метров. Она входит в состав северо-восточного участка Большого кольца, включающего также станции «Сокольники» и «Рижская».​

БКЛруководитель Департамента строительства города Москвы Андрей БочкаревАндрей Бочкарев
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Невозможно запретить метеориты

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Продолжаем диалог культур и религий

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Интерактивный аудиоспектакль: вы такого еще не слышали

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А европейцев мы отправим осваивать Сибирь...

Ильдар Аляутдинов
Ильдар Аляутдинов

Ураза-байрам в режиме онлайн

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Как поступить во ВГИК: талант важнее баллов по ЕГЭ

Все мнения
О проекте