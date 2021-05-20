Андрей Бочкарев: Монтаж декоративного потолка начался на станции БКЛ «Воронцовская»

Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

На станции «Воронцовская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена приступили к монтажу декоративного потолка, напоминающего Млечный Путь. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На строящейся станции «Воронцовская» южного участка БКЛ метростроители приступили к монтажу декоративного 3D-потолка на платформенном участке. На сегодняшний день уже смонтировано 90 квадратных метров. Потолок собирают из круглых элементов диаметром 25 сантиметров и выполненных из анодированного шлифованного алюминия, — отметил Андрей Бочкарев.

По словам главы строительного комплекса, в алюминиевые элементы вмонтируют точечные светильники, которые создадут поток света, напоминающий Млечный Путь.

— «Воронцовская» будет связана пересадкой со станцией «Калужская» Калужско-Рижской линии метро. Став частью БКЛ, «Воронцовская» снизит нагрузку на центральные пересадочные узлы столичной подземки, улучшит транспортную доступность Обручевского района Москвы и снизит интенсивность дорожного движения, благодаря чему улучшится экологическая ситуация в районах Проспект Вернадского и Обручевский, — добавил Андрей Бочкарев.

Как отметил руководитель проекта строительства станции «Воронцовская» Александр Ситников, готовность объекта составляет 65 процентов.

— На завершающем этапе находятся строительство двух пешеходных выходов и архитектурно-отделочные работы. Идет монтаж вспомогательного и силового оборудования, — уточнил Александр Ситников.

Большая кольцевая линия московского метро — мегапроект столичного метростроения. Ее протяженность — 70 километров, здесь разместится 31 станция. Большое кольцо подземки объединит периферийные районы Москвы, позволив пассажирам значительно сократить время в пути, выбирая альтернативные маршруты передвижения по городу.