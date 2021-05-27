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Как вести бизнес: в центре «Моя карьера» расскажут правду и развеют мифы о запуске своего дела
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Как вести бизнес: в центре «Моя карьера» расскажут правду и развеют мифы о запуске своего дела

Марьяна Шевцова

Город

Центр занятости «Моя карьера» приглашает на открытый лекторий москвичей, заинтересованных в открытии своего дела.

2 июня в центре пройдет открытый лекторий «Как тестировать гипотезы и запускать бизнес-проекты с минимумом рисков и инвестиций». Мероприятие предназначено для тех, кто задумывается об открытии своего дела или уже начал путь предпринимателя. Спикер — Екатерина Белятинская, основатель и генеральный директор сети школ иностранных языков Star Talk, входящей в топ-5 школ Москвы и России.

— Среди клиентов центра «Моя карьера» много тех, кто решил оформить статус самозанятого или открыть свой бизнес. Открытые лектории с известными предпринимателями, которые прошли свой путь с нуля и достигли успеха, вдохновляют и помогают нашим соискателям найти мотивацию для движения вперед, не останавливаться на достигнутом и делать меньше ошибок на пути к своей цели, — прокомментировала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Успешный предприниматель-практик и тренер Екатерина Белятинская поделится реальной историей бизнеса, основанного одиннадцать лет назад двумя студентками. Расскажет о взлетах и падениях, разочарованиях и победах, через которые пришлось пройти на пути к успеху.

В частности, слушатели узнают почему традиционные теории управления бизнесом не работают в стартапах, что такое минимально жизнеспособный продукт и методика бережливого производства. Обсудят способы анализа продукта и рынка, особенности масштабирования продукта и способы развития действующего бизнеса, протестируют гипотезы без бюджета и с минимальными вложениями.

Зарегистрироваться на лекторий можно по ссылке.

В центре «Моя карьера» можно получить консультацию карьерного эксперта, пройти профориентационное тестирование и получить информацию об актуальных вакансиях в городе. Сейчас все услуги в центре доступны очно в полном объеме. Чтобы получить доступ к сервисам и программам центра, необходимо записаться на прием по телефону +7 (495) 870-44-44 или на сайте в разделе «Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ».

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