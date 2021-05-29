«Власть скандинавского антициклона»: какая погода придет в Москву в начале лета

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Первая неделя июня порадует москвичей комфортной, теплой погодой, но для начала нужно пережить ненастный конец мая. Об этом «Вечерней Москве» заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. Она также рассказала, почему в регионе уже несколько дней идут дожди, когда они отступят и где ожидаются заморозки.

Уже третий день подряд столичные спасатели предупреждают горожан о ливнях с грозами. По словам собеседницы «ВМ», продолжительные дожди связаны с тем, что все это время столичный регион находится в зоне атмосферного фронта, который при этом «идет волнами».

— Бывает такое, что волновой фронт тянется с юго-запада на северо-восток по столичному региону. Вот сегодня (29 мая — прим. «ВМ») по этой причине будет наиболее дождливый день: выпадет до 14 миллиметров осадков, — отметила синоптик.

По ее оценкам, фронт должен пройти за предстоящую ночь (на воскресенье — прим. «ВМ»). В этой связи 30 мая осадков ожидается меньше, но «начнется адвекция более холодного воздуха», прогнозирует Позднякова.

— Поэтому в воскресенье днем в Москве температура в среднем будет в районе плюс 15 градусов. Постепенно будет расти давление. Власть над погодой будет переходить к антициклону скандинавского происхождения. От него к нам начнет поступать более холодный воздух, — добавила она.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Далее, когда ветер стихнет, погода станет штилевой и небо прояснится, возможны заморозки, заявила метеоролог. Не исключено, говорит она, что по области температура местами опустится до нуля или слабоотрицательных значений в ночь на 31 мая.

— Хотя днем 31 мая воздух прогреется до 16–18 градусов тепла, — обратила внимание собеседница «ВМ».

По ее словам, к началу лета антициклон наберет силу, и первые три дня июня погода будет без осадков. Ночи станут теплее, — 7–12 и 8–13 градусов выше нуля — и днем температура тоже будет повышаться, пообещала эксперт.

— 1 июня температура приблизится к климатической норме (18–20 градусов тепла), а 2–3 июня она будет выше нормы. На первых порах дневная температура в Москве будет достигать 20–22 градусов — комфортная погода без осадков и каких-либо шквалистых усилений и порывов. В следующие дни воздух может прогреться до 23–24 градусов, — рассказала Позднякова.

Она указала, что в это время будет происходить адвекция более теплого воздуха. Вместе с тем «будет много солнца», прогрев которого начнет быстро трансформировать холодный воздух, который придет 31 мая, заключила синоптик.

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