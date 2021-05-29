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Синоптик объяснила, в какое время лучше отдыхать на российских курортах
Фото: pixabay.com

Синоптик объяснила, в какое время лучше отдыхать на российских курортах

Елена Фролова

Туризм

Путешествия в горы можно совершать уже сейчас, а в начале лета стартует курортный сезон в Краснодарском крае. В середине июля наступит благоприятное время для посещения Карелии, а уже ближе к осени комфортная погода будет на юге Приморского края. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

— Обычно на юге летом вероятность теплой погоды выше. Вода там уже начинает прогреваться, все готовится к открытию сезона. Однако начало июня — это еще не пляжная пора, — пояснила эксперт.

Она посоветовала в это время ограничиться прогулками по берегу моря, изучением местных достопримечательностей, подышать лесным воздухом и отправиться в горы. Подъемы туда начинаются с мая.

Пляжный сезон в России еще не открыт. При этом вода достаточно быстро прогревается. Как пояснила метеоролог, в настоящее время температура воздуха на курортах Краснодарского края держится около 18-19 градусов по Цельсию. А Азовское море пока прогрелось до 19-22 градусов. Прохладно еще и в районе полуострова Крым. Там сейчас около 15-16 градусов тепла. Это считается нормой для региона, потому что там медленнее прогреваются воздух и вода, сообщает издание «Взгляд».

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