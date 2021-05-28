Составлен топ-5 городов для недорогого отдыха в июне

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Россиянам назвали топ-5 городов для недорогого отдыха в июне. Туроператоры рассказали, сколько стоят туры на двоих на неделю с перелетом и проживанием.

Так, несмотря на высокий спрос, относительно дешево можно отдохнуть в Сочи, Крыму, Анапе, Калининграде и Санкт-Петербурге.

Цены на туры с перелетом и проживанием на двоих стартуют от 15–17,5 тысячи рублей за неделю. За эти деньги предлагаются гостевые дома категории одна звезда без питания.

Средний чек за гостиницу с тремя звездами с завтраком в Сочи составляет 25 тысяч рублей, в Калининграде — 25,5 тысячи. При этом можно приобрести недельный тур в Крым за 17,2 тысячи в отеле с одной звездой и за 22,6 тысячи — с тремя звездами. В такую же сумму можно уложиться, отдыхая неделю в трехзвездочном отеле с завтраками в Анапе.

Туроператоры отметили, что гостиницы на российских курортах заполнены уже почти полностью. Самые дешевые варианты в июне можно найти в Махачкале, где стоимость проживания в гостевом доме составляет семь тысяч рублей в неделю на двоих. Далее идет Санкт-Петербург (8,4 тысячи рублей на двоих за неделю) и Новороссийск (9,4 тысячи), передают «Известия».

Ранее были названы регионы, которые примут российских туристов.

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