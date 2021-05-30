Комфорт и безопасность будущим новоселам обеспечит работа экспертов

Дом по адресу: улица Люблинская, вл. 113, построен по программе реновации, сейчас готовятся документы для разрешения на его ввод в эксплуатацию/ Фото: Михаил Колобаев

Более трех лет в столице реализуется программа реновации жилого фонда. За это время свыше 30 тысяч москвичей уже переехали в свои новые квартиры. Ожидается, что к концу реализации программы число новоселов увеличится до миллиона. Ни один из домов для них не будет построен без предварительной тщательной экспертизы проекта.

Реновация, которую смело можно назвать одним из самых масштабных проектов правительства Москвы, — это не просто строительство нового жилья. Это комплексная работа, объединяющая в себе непосредственный диалог с жителями для учета их потребностей, а также формирование индивидуального плана работ в отношении каждого объекта, возводимого в рамках программы. На смену ветхим хрущевкам, зачастую даже без лифта, приходит комфортное и современное жилье с улучшенными планировками, готовой отделкой и тщательно спланированной инфраструктурой. Строительство любого объекта в столице невозможно начать без согласованного проекта. Рассмотрением всей проектной документации по объектам реновации занимается Мосгосэкспертиза. В ведомство документация поступает еще до выхода объекта на стройку. В свою очередь, положительное заключение по проекту является одним из оснований для выдачи разрешения на строительство.

В этом году положительные заключения выданы уже по 24 объектам в 7 округах столицы. По каждому проекту специалисты организации анализируют полный пакет проектной документации на предмет соответствия действующему законодательству и внутренней логике: эксперты сверяют отдельные разделы проектной документации на соответствие друг другу. Именно на этом этапе сравниваются технические и сметные показатели по проекту, оценивается, насколько точно смета отражает уровень необходимых затрат и соответствует заявленным в нем потребностям по строительным ресурсам и видам работ. Снижение предполагаемых расходов достигается в рамках экспертизы за счет актуализации смет, а также оптимизации технологических и технических решений.

Экспертиза охватывает все разделы проекта и дает оценку надежности и безопасности будущего объекта по каждому аспекту. Так, нельзя забывать о том, что дома по реновации строятся в рамках плотной городской застройки. Это, в свою очередь, требует грамотного подхода при перекладке инженерных сетей с учетом уже существующей инфраструктуры: данный аспект оценивается в рамках подготовительного этапа строительства. Также при проведении экспертизы большое внимание уделяется разделам проектной документации, связанным с благоустройством прилегающей территории рядом с новой жилой застройкой. Это касается и озеленения, и создания инфраструктуры, необходимой для комфортного проживания будущих новоселов, например парковочных мест, спортивных и детских площадок, зон отдыха.

В проектной документации, предоставляемой на экспертизу, отдельно учитывается необходимость использовать для строительства жилья по реновации материалы повышенного качества. Ведь, согласно Постановлению правительства Москвы от 08.08.2017 № 516-ПП, все квартиры по этой программе сдаются уже с готовой отделкой комфорт-класса.

— Важно также, что программой реновации предусматривается создание безопасной и удобной среды для маломобильных граждан, начиная от квартир с расширенными дверными проемами и заканчивая самим домом и прилегающей территорией. Например, должен быть удобный вход в подъезд и доступ к лифтам, необходимо отсутствие резких уклонов дорожек в прогулочных зонах, — отмечает руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Программа реновации стала отправной точкой для обновления архитектурного облика города, развития жилых территорий и их благоустройства и доступности. Как отмечают специалисты Мосгосэкспертизы, все проекты, которые реализуются в столице по этой программе, качественно проработаны, а возводимые по ней дома станут достойным дополнением для районов, которые выбраны для их строительства.

ЦИФРА

12 домов, получивших разрешение в 2021 году, уже начали строить по реновации.

Читайте также: Андрей Бочкарев рассказал о стартовых площадках реновации на месте сноса