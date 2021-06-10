Врач к пациенту: как новый подход в оказании экстренной помощи повышает комфорт пребывания в больницах

Медсестра Наталья Доровских в обновленном приемном отделении Городской клинической больницы имени С. С. Юдина встречает пациентов. Всем прибывающим она измеряет температуру и затем распределяет по блокам в зависимости от симптомов / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

10 июня в Городской клинической больнице имени С. С. Юдина после капитального ремонта начало работу обновленное приемное отделение. «Вечерняя Москва» узнала о главных изменениях.

Совсем недавно в больнице закончился ремонт приемного отделения. Теперь оно работает по принципу «врач к пациенту». Кроме того, учреждение подключили к Единой медицинской информационно-аналитической системе — все данные вводятся в электронную медкарту, врачи могут сразу же видеть информацию о проведенных ранее обследованиях.

— Пациенты прибывают к нам двумя способами: по скорой и самостоятельно, — рассказала заведующая приемным отделением Ольга Агишева. — На входе их встречает триажная сестра, которая уточняет состояние здоровья человека и затем распределяет поступивших по блокам.

По словам Агишевой, в отделении также появилось много нового современного высокотехнологичного оборудования.

— Улучшилось оснащение аппаратами ультразвуковой диагностики, появились передвижные аппараты ЭКГ и многое другое, — добавила она.

Все это, подчеркнула заведующая, позволило сократить время первичных обследований.

Еще одно важное нововведение — операционная. Раньше она тоже была, но не такая большая и современная. Новая же позволяет проводить некоторые операции без госпитализации в стационар.

— Недавно к нам поступила 33-летняя женщина после падения с самоката, ее доставили с подозрением на перелом кости голени. В течение всего 40 минут она была полностью обследована, начиная от рентгенографии, взятия клинических анализов до проведения в операционной фиксации кости голени, — рассказал врач-травматолог этой больницы Евгений Косенко. — Раньше весь этот процесс занимал около трех-четырех часов.

Появился в приемном и собственный компьютерный томограф. Заврентгеновским отделением Андрей Степанченко рассказал, что аппарат позволяет проводить более точные исследования.

— Он оснащен современным программным обеспечением, более быстрый, в нем улучшенная визуализация — это помогает быстрее понять, что не так с пациентом, — пояснил Степанченко.

Новые возможности приемного отделения успел оценить москвич Александр Кастальский. Он приехал в больницу сам с головокружением.

— Лежал здесь несколько лет назад с другим заболеванием, мне есть с чем сравнить. Врачи здесь всегда хорошие, уровень медицины высокий, поэтому я сюда и решил приехать за помощью. А после ремонта стало еще лучше, комфортнее, — поделился он. Пациент отметил, что в первую очередь стало удобнее ориентироваться в больнице.

В городских стационарах реализуется принцип «врач к пациенту» почти повсеместно. Специалисты уверяют: это в разы увеличивает эффективность работы врачей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Ежегодно в Городской больнице имени С. С. Юдина выполняется 58 тысяч операций по 30 направлениям, в том числе почти 10 тысяч — высокотехнологичных. В составе учреждения функционируют 2 амбулаторно-поликлинических отделения, родильный дом, перинатальный центр, 13 клиник женского здоровья. В стенах родильного дома при больнице рождаются 8 тысяч детей ежегодно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Папышева, главный врач городской больницы имени С. С. Юдина:

— Обновленное приемное отделение полностью отвечает современным требованиям. Новый подход сегодня используется в ведущих городских многопрофильных стационарах и уже доказал свою эффективность. Планировка приемного отделения и оснащение его новейшим оборудованием позволяют проводить практически все виды диагностических обследований на месте, а наличие профильных специалистов и современная операционная значительно сокращают время от момента поступления пациента до начала оказания ему необходимой помощи.

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