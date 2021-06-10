Новые маммографы закупили для 97 столичных медучреждений

Фото: М. Мишина / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Современные цифровые маммографы закупили для столичных медучреждений, в том числе для всех взрослых поликлиник, которые входят в программу капитального ремонта. Об этом в четверг, 10 июня, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Москва продолжает масштабную программу переоснащения медицинских организаций. Мы завершили закупку 235 новейших маммографов по уникальной технологии — контрактам жизненного цикла. Новым оборудованием будут оснащены все 82 взрослые поликлиники, в которых проводится капитальный ремонт по новому московскому стандарту, — отметила заммэра.

Также новым оборудованием будут оснащены и 15 столичных больниц, среди которых шесть онкологических стационаров. Закупленные маммографы будут интегрированы в единую цифровую медицинскую платформу, что позволит повысить эффективность и качество городской системы здравоохранения.

Закупки медицинского оборудования произведены по технологии контрактов жизненного цикла (КЖЦ). Это означает, что поставщик берет на себя обязательства по обслуживанию и ремонту аппаратуры на протяжении всего срока ее использования. В свою очередь это позволит достичь бесперебойной работы оборудования, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ранее Анастасия Ракова рассказала о подключении еще пяти стационарных медучреждений к государственной Единой медицинской информационно-​аналитической системе (ЕМИАС). На данный момент к ЕМИАС подключены 39 стационаров.

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