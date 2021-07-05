Строители начали прививочную кампанию одними из первых

Строитель Шамиль Ахметзянов получил первый компонент прививки «Спутник V». В поликлинике ему выдали сертификат и пригласили спустя три недели на второй укол. Он надеется с помощью вакцины защититься от коронавируса / Фото: Василиса Чернявская / Вечерняя Москва

5 июля, в понедельник, глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал о ходе вакцинации сотрудников строительных фирм.

Заместитель мэра Андрей Бочкарев назвал вакцинацию самой действенной мерой профилактики распространения коронавирусной инфекции. Поэтому многочисленный Строительный комплекс столицы начал вакцинацию своих работников одним из первых.

— Это очень серьезный вопрос, буквально — вопрос жизни. Сегодня перед нами стоит задача сохранить темпы и объемы строительства, реализации важнейших градостроительных программ. В то же время нельзя создавать условия дальнейшего распространения коронавируса. Наиболее эффективным решением здесь является вакцинация, — сказал глава столичного Стройкомплекса.

Среди тех, кто на днях получил первую дозу отечественного «Спутника V», — рабочий Шамиль Ахметзянов. Строитель с более чем сорокалетним стажем уверен: вакцинация сейчас необходима всем, кто трудится на крупных инфраструктурных объектах.

— У нас очень большой коллектив, и мы работаем посменно бригадами. Многие потом приходят домой, в семьи, где есть пожилые или совсем маленькие родные и близкие, — отметил он. — К тому же на нас, строителях, лежит большая ответственность по сдаче объектов в срок.

По его словам, сейчас важно минимизировать возможность заразить себя, коллег и родных опасным вирусом.

— Именно поэтому я выбираю вакцинацию, — подчеркивает Шамиль Ахметзянов.

В процедурном кабинете его осмотрели, измерили температуру и давление.

— Все в порядке, — заверили медики строителя со стажем. Вторую дозу «Спутника V» он получит через три недели.

— Как раз к отпуску, — улыбается Шамиль Ахметзянов, рассказывая, что собирается навестить родных, которые проживают в другом регионе страны.

На столичных стройках также ведется тщательный контроль за соблюдением мер антивирусной защиты.

Как рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, строительные работы на объектах, несмотря на пандемию, ни на час не останавливаются.

— Однако усиливаем меры безопасности на стройплощадках. Причем процесс вакцинации организовываем там же, — сообщил глава столичного ведомства.

По словам Рафика Загрутдинова, процент привитых рабочих на стройках города растет ежедневно.

— Комплекс этих мер позволяет нам справляться с распространением коронавирусной инфекции. На сегодня вспышек заболеваемости на стройках нет, — подчеркнул руководитель департамента.

Аналогичная ситуация и на объектах строительства столичного метрополитена. Здесь работает примерно 18,5 тысячи человек. Причем ударные темпы сооружения городской подземки были бы невозможны без охраны здоровья трудящихся. Вакцинация от коронавирусной инфекции — одна из таких мер.

— А в общей сложности на городских стройках, которые финансирует бюджет, работает порядка 55 тысяч человек, — привел данные Рафик Загрутдинов.

При этом столичные власти периодически заявляют о нехватке рабочей силы и квалифицированных кадров. К примеру, по оценкам московского Департамента строительства, речь идет примерно о 20–25 тысячах человек, которые могли бы быть задействованы в работах на стройплощадках. При этом все потенциальные работодатели берут на себя обязательства провести вакцинацию своих сотрудников.

Напомним, что решением главного государственного санитарного врача Москвы Елены Андреевой предприятия ряда отраслей обязаны привить от коронавируса не менее 60 процентов своего персонала. Такие решения были приняты ранее властями для стабилизации эпидемической ситуации в нашем мегаполисе.

ВАЖНО

В настоящее время загрузка строительной отрасли находится на пике, так как работы идут на всех площадках одновременно. Планируется, что в Москву будут направлены рабочие из регионов, так как ситуация дефицита является привычной. Для этого столичные власти ведут переговоры с региональными правительствами. Больше всего требуется отделочников в домах по реновации — до 8 тысяч человек.