Как строили станцию метро «Автозаводская»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

65 лет назад станция метрополитена «Завод имени Сталина» была переименована в «Автозаводскую».

Переименование было частью кампании десталинизации, которая развернулась после XX съезда КПСС, когда лидер страны Никита Хрущев прочел свой знаменитый доклад, осуждающий культ личности Сталина.

Архитектором станции был Алексей Душкин, который к тому времени уже создал облик «Кропоткинской», «Площади Революции», «Маяковской».Облик очередной станции дался Душкину нелегко.

— Муж сделал сколько эскизов, не удовлетворивших его. Отложил работу и углубился в книгу Тимирязева «Жизнь растений». На мои вопросы, зачем это ему, ничего толком не ответил, только попросил сыграть ему фугу Баха. Закончив читать книгу, сел за доску. Сделал 11 вариантов проекта станции. Из них выбрал тот единственный, который воплотился в жизнь, — вспоминала жена архитектора Тамара Дмитриевна.

В архитектурном отношении «Автозаводская» представляет собой вариацию «Кропоткинской». Высокие тонкие колонны поддерживают уплощенные своды. От капителей колонны расширяются вверх, образуя ребра. Колонны облицованы мрамором ороктойского месторождения.

Над облицовкой путевых стен широким фризом расположены смальтовые мозаики «Советский народ в годы Великой Отечественной войны». На восточной стене расположены сюжеты: «Монтаж гусеницы на танк КВ-1», «Литейный», «Механосборочный» и «Кузнечный» цеха. Западная стена демонстрирует рыбаков, отгружающих в бочки массивных астраханских осетров, поход крейсеров Рабоче-крестьянского красного флота, подвешивание бомб к бомбардировщикам и жатву, в которой участвуют жатки, выпущенные на Заводе имени Сталина.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

— Это было сделано специально, чтобы рабочие могли видеть творение своих рук, увековеченное в смальте. Как писал академик Яков Корнфельд, мозаики должны были рождать взволнованные патриотические чувства, что было свойственно оформлению всех станций, посвященных теме победы в войне, — рассказал историк инженерии Сергей Морозов.

Станция декорирована барельефами скульптора Ивана Ефимова. На западной стене установлены барельефы «Народы севера» и «Народы Кавказа», восточную стену украшают барельефы «Летчики и конструкторы» и «Металлурги и инженеры». Между барельефами были цитаты акына Джамбула Джабаева, впоследствии закрашенные.

ЦИФРА

54 проекта станции «Завод имени Сталина» было представлено на конкурс. Станция считалась престижной.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В галерее «Метро» на станции «Выставочная» открылась экспозиция, посвященная 85-летию Госавтоинспекции. На выставке представлены фотографии двух сотрудников ГИБДД, на которых изображены рабочие будни инспекторов и сотрудников, которые несут службу днем и ночью.

КСТАТИ

Вместо Сталина автозавод стал носить имя Ивана Лихачева — создателя советской автомобильной промышленности, бывшего первым директором первого государственного автозавода.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Мозаики из смальты были выполнены мозаичистом Владимиром Фроловым, который погиб в блокадном Ленинграде. Панно везли по Дороге жизни.