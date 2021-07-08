Метро в Химки могло быть наземным

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерняя Москва» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

В этот день 8 июля 1939 года в номере «Вечерней Москвы» начальник Метропроекта Илья Катцен рассказывал о проектах продления метро в Химки.

Район Химки в ту пору интенсивно заселялся и наполнялся новыми жителями, которые в основном на работу ездили в столицу. Правда, делать им это было не очень удобно — на автобусах или троллейбусах проходилось добираться до станции «Сокол», которая до войны была конечной на севере Замоскворецкой линии. Естественным выходом из положения было протянуть метро до Химок. Об этом авторам материала «Метро в Химках» рассказал директор Метропроекта Илья Катцен. Его имя часто появлялось на полосах «Вечерки» в материалах о строительстве метро.

— По разработанному проекту, от станции «Сокол» до Окружной железной дороги линия пойдет на небольшой глубине под землей. Далее поезда выйдут на поверхность и будут следовать по наземным путям до Химкинского речного вокзала.

Общая длина новой трассы равна 5,7 километра. На ней намечено построить три станции: «Завод им. Войкова», «Химкинский вокзал» и «Водный стадион». Возможно так же сооружение и четвертой станции у пересечения трассы с Калининской ж.д. для пересадки в метро пассажиров пригородных поездов.

Проекту суждено было сбыться спустя четверть века после выхода материала. Только после войны и восстановления страны метрополитен дотянулся до Химкинского речного вокзала, который к тому времени стал называться Северный речной вокзал.

В итоге на поверхность поезда так и не вышли. Станции метро «Войковская», «Водный стадион» и «Речной вокзал» были построены по типу мелкого заложения. В этом проект воплотился в жизнь.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Кроме работы над строительством новых линий, также было запланировано и улучшение уже построенных. Так, Илья Катцен рассказывает, что «разработан проект переходов на станциях центрального узла линий метро, являющихся основным пересадочным пунктом».

Было подготовлено два варианта создания подземных переходов со станции «Охотный Ряд» на станцию «Площадь Свердлова». Кроме того, разрабатывался проект перехода, который соединит станции «Площадь Революции» и «Площадь Свердлова».

Впрочем, недра Москвы оказались наполнены не только пассажирами. Как сообщала «Вечерка», группа столичных геологов Наркомата топливной промышленности направилась на поиски нефтяных месторождений в район города Коврова. Тогда предполагали, что даже под Москвой могут быть месторождения углеводородов. Увы, ничего не нашли.

ЦИФРА

3 раза пересекает Замоскворецкая линия метрополитена Москвуреку. Больше только «Кольцевая» — четыре.

КСТАТИ

На Замоскворецкой линии был запущен первый тематический состав в Московском метрополитене — поезд «Народный ополченец», он выходит в рейсы с 1988 года. Оформление вагонов поезда несколько раз обновлялось, последний раз это было сделано к 75-летию Победы.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Рядом со станцией «Сокол» находится соединительная ветка между путями метрополитена и железной дорогой. По ней в метро приходят вагоны с завода «Метровагонмаш», расположенного в Мытищах.