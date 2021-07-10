Панорамные виды, цветы, деликатесы: топ-5 летних веранд столицы по версии «ВМ»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Лето — прекрасная возможность позавтракать на свежем воздухе в уютном ресторане или встретиться за ужином с друзьями, которые еще не привились, на летней веранде заведения. «Вечерняя Москва» собрала самые интересные места для трапезы и узнала, во сколько обойдется их посещение.

КМ20

Одна из самых красивых летних веранд расположена в центре города в Столешниковом переулке. За столиком в ресторане КМ20 открывается вид на Тверскую площадь, Большую Дмитровку и на колокольню храма Космы и Дамиана. Летняя веранда находится на крыше здания, на третьем этаже и рассчитана на 30 посетителей.

В меню заведения — блюда из рыбы, морепродуктов и овощей. Кстати, овощи выращены на собственной ферме заведения в Подмосковье. Кроме того, ресторан сам печет хлеб для своих посетителей — на закваске по особому рецепту.

Позавтракать в КМ20, если заказывать кашу и сырники, обойдется посетителю в районе тысячи рублей. А вообще средний чек в ресторане — 2000 рублей.

O2

На крыше отеля The Ritz-Carlton Moscow на Тверской располагается стильный ресторан с террасой и панорамными видами на Красную площадь — O2 Lounge by Genesis. Он рассчитан на любителей морепродуктов, суши и икры в сочетании с коктейлями и премиальными винами. Кроме того, меню ресторана включает популярные блюда международной кухни, деликатесы из мяса и десерты.

Веранда заведения площадью более 300 квадратных метров утопает в зелени. В цветовой палитре заведения доминируют небесно-голубой и насыщенно-сливовый цвета на темно-шоколадном фоне, создавая согревающую и уютную атмосферу. Кроме того, на веранде оборудованы диванчики с мягкими подушками, что поспособствует хорошему отдыху.

Заведение работает с 12:00 и до 24:00 часов, а в пятницу и субботу — с 12:00 до 02:00. Средний чек заведения заявлен на сумму свыше 2500 рублей. Например, если заказать мясную нарезку и зеленый гаспачо, заплатить придется 2900 рублей.

«Ваниль»

Ресторан «Ваниль» с видом на храм Христа Спасителя располагается на Остоженке, дом 1. С летней веранды открывается прекрасная панорама на Остоженку и на храм. Место отдыха выполнено из дерева песочного цвета и оформлено множеством цветов.

Заведение накормит посетителей с самыми разнообразными пристрастиями в еде. Меню пестрит различными рыбными блюдами, включая отдельную категорию на гриле. Ресторан также богат предложениями десертов. Кстати, есть и меню для детей.

Средний чек заведения — 2100 рублей. Например, омлет и творожная запеканка на завтрак обойдутся посетителю примерно в 650 рублей.

«Воронеж»

Прекрасный панорамный вид на храм Христа Спасителя, интерьер в стиле загородной фазенды с контрастными алыми деталями и цепями, а также большой выбор мясных блюд ждут посетителей ресторана «Воронеж». Четырехэтажное заведение располагается на Пречистенке, дом 4.

Посетителям предлагается самый широкий на сегодняшний день в столице выбор мясных деликатесов. Однако и рыба, и морепродукты тоже есть в меню, как и блюда из сезонных овощей и супы.

Средний чек — от полутора до двух тысяч рублей. Например, сырники и каша обойдутся посетителю почти в 600 рублей.

«ERWIN. РекаМореОкеан»

На Кутузовском проспекте, дом2, располагается ресторан «ERWIN. РекаМореОкеан» с летней верандой, которая украшена розами, лавандой, ромашками и другими различными цветами и травами. Ресторан напоминает настоящий сад. Кроме того, за столиками заведения открывается вид на Москву-реку.

Меню ресторана разнообразно. В нем больше 50 блюд из крабов, креветок и раков. В заведении есть даже икорный и устричный бар. Кроме того, в ресторане активно позиционируют российскую кухню — не только с точки зрения базовых продуктов, но и в подборе кулинарных техник и рецептов блюд.

Средний чек заведения — 3000 рублей. Например, овощной салат с маслом и сметаной, а также рыбная солянка обойдутся посетителю заведения в 1,5 тысячи рублей.