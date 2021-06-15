«Гулять так гулять!»: кто в Москве получает самые большие чаевые и кто их чаще дает

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Чаевые — это дополнительная оплата труда обслуживающего персонала. Обычно их дают официантам, таксистам и курьерам. «Вечерняя Москва» разбиралась, кто в Москве получает самое большое вознаграждение от клиентов, а кого практически не поощряют и почему.

Клинеры

Клинерам либо не дают чаевых, либо дают, но крайне редко, рассказывает владелица одной из столичных компаний по уборке Ирина Крыжановская. По ее словам, в качестве благодарности граждане обычно повторно вызывают специалиста.

— Вызывают второй раз. А чаевые — такого нет. Клинеров либо берут «на постоянку», либо вызывают еще раз, — сказала она.

Генеральный директор одной из клининговых компаний Ваганов Дмитрий, как и Крыжановская, поделился, что чаевых клинерам не дают.

— Нисколько не дают. Люди в последнее время привыкли платить столько, сколько обозначено в цене услуги, — добавил собеседник издания.

Горничные

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Максим Беляев рассказал, что в гостиницах персоналу чаевые также оставляют очень редко. По его словам, в России этой традиции нет: граждане думают, что это не принято или просто стесняются.

— В среднем горничной оставляют 100–500 рублей. Крайне неохотно, — сказал Беляев.

Также он отметил, что в России есть несколько сервисов, которые позволяют считывать QR-код, чтобы оставлять вознаграждение. Но клиенты пользуются такими программами тоже нечасто. Кроме того, в последнее время в номерах отелей горничные все чаще оставляют записки, в которых пишут, кто обслуживал номер и куда можно перевести благодарность.

— Если в ресторанном бизнесе с чаевыми сложно, то в гостиничном — катастрофически сложно, — сказал собеседник издания.

Он отметил, что со школьной скамьи нужно объяснять детям, что есть профессии, при которых люди получают зарплату, но также приняты и чаевые. И это не говорит о том, что кто-то доплачивает зарплату сотрудникам, а о том, что это — благодарность за полученные от персонала улыбки и настроение.

Курьеры

По словам президента Межрегиональной ассоциации курьерских служб Алексея Скотникова, размер вознаграждения курьера зависит от района, в который специалист доставляет посылку, а также от граждан, которые там проживают. По словам собеседника «ВМ», когда доставка оплачивается наличными, то шанс на чаевые куда больше, чем при безналичной оплате.

— Бывают рабочие, обычные районы, где люди без пафоса и щедрее. Они с пониманием относятся к труду человека… Если рассматривать средние чаевые, то это рублей 200–300, — добавил Скотников.

По его словам, сумма чаевых, заработанная за день, зависит не только от щедрости граждан и района доставки, но также и от количества заказов.

— Но если очень усредненно — рублей 500, — заключил собеседник издания.

Таксисты

Председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров рассказал, что у таксистов чаевые обычно составляют от десяти процентов и «до бесконечности». Все зависит от стоимости поездки.

— Если едете за 200 рублей, чаевые — 20 рублей, а если за 2000 рублей — уже 200 рублей, — добавил собеседник «ВМ».

Он отметил, что вознаграждение обычно оставляют наличными. Также, по его словам, еще несколько лет назад москвичи были щедрее.

— И душа была шире, добрее. Когда в Москве работали казино, размер чаевых доходил до пяти тысяч долларов, — поделился Макаров.

Кроме того, он подчеркнул, что летом граждане оставляют чаевых больше, чем в другие сезоны. По его словам, люди, «приезжающие на отдых в столицу, не скупятся на благодарность, в отличие от горожан».

— Гулять так гулять! Москвичи прижимистее, — заключил Макаров.

Парикмахерам

Куда больше чаевых оставляют москвичи специалистам салонов красоты. Как рассказала омбудсмен Ассоциация предпринимателей индустрии красоты Ляля Садыкова, граждане благодарят мастеров «двадцатью процентами от суммы в чеке».

— Мы собирали статистику — 20 процентов... Якобы не оставляют, потому что нет наличных, — отметила она.

По словам эксперта, до 2014 года россияне были щедрее в вопросе денежной благодарности. Около 40 процентов клиентов салонов оставляли чаевые мастерам.

— Раньше не по сто рублей были чаевые, а триста–пятьсот... Кстати, иностранцы — более щедрые клиенты, — добавила Садыкова.

По ее словам, в России появляется новая тенденция: перед праздниками не скупятся на чаевые мужчины, чтобы отблагодарить женщин-мастеров. Особенно перед 8 Марта.

Официанты

Чаевые барменов и официантов очень сильно отличаются в разных районах города и в заведениях различного уровня, рассказал президент Барменской ассоциации России Сергей Колбеев.

— Все зависит от концепции заведения, уровня, а также от харизмы барменов и официантов, от того, как они улыбаются, например, обслуживают, — сказал собеседник издания.

Он отметил, что в России никогда не будет принято давать чаевые «по единой ставке», как за границей. По словам Колбеева, за рубежом многие граждане работали в молодые годы в общепите, поэтому они знают, как сложен труд официантов и всегда благодарят их за обслуживание.

— У нас население пошло по другому пути развития, ресторанный бизнес другого качества. Никогда не будет так, как у них, — добавил Колбеев.

Он подчеркнул, что больше всего чаевых оставляют в период праздников, когда люди расслаблены и готовы к тратам. По его словам, с развитием повсеместной безналичной оплаты чаевые оставлять стали реже.

— Есть разные сервисные фишки, чтобы давали чаевые. Такого, чтобы не давали вообще, нет… Пятьсот рублей — это считается хорошими чаевыми. А тысяча — отличными. Но и триста рублей — хорошо, — сказал Колбеев.

Беляев также отметил, что сумма чаевых официантов зависит от уровня заведения. Но очень сильно еще зависит и от умения сотрудника заведения правильно обслуживать посетителей. Также он добавил, что от того, как работает персонал, зависит и процветание ресторана: именно официанты побуждают посетителей возвращаться снова и снова в заведение.

— У меня есть любимое местечко, где зарплата у официантов 30–40 тысяч. А месячный доход — 200 тысяч. Вот сколько зарабатывают правильные официанты в правильных местах. Конечно, не каждый в этом ресторане зарабатывает столько. Но те, кто умеет общаться с гостем, имеет хорошую память, зарабатывают, — сказал Беляев.

Он отметил, что в России проблема с денежным вознаграждением существует, потому что официанты не умеют брать чаевые, а гости не умеют их давать и нередко не понимают, зачем вообще они нужны.

Кроме того, Беляев напомнил, что, согласно правилам обслуживания потребителей от 1996 года, чаевые не могут включаться в чек, иначе это будет навязанная услуга. По его словам, никаких оправданий подобным действиям заведений, которые такое практикуют, быть не может. Чаевые надо заработать.

— Это запретили 25 лет назад. Ничего с тех пор не менялось, и это очень правильное решение, — добавил собеседник издания.

Он также рассказал, что, в случае если гражданину приносят счет, в который уже включены чаевые, он может отказаться платить по нему, ведь такой чек является нарушением действующего законодательства.

— Даже если вам все понравилось, чаевые не могут включаться в счет. Штраф — от 300 тысяч рублей. Судебные прецеденты уже имеются, и неоднократные, — заключил Беляев.