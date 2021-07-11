Как получить QR-код для кафе и ресторана

Официантка Анна Макарчук принесла меню Сергею Толкунову — москвич получил QR-код и свободно посещает кафе и рестораны города / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Посетить столичные рестораны и кафе теперь можно, только предъявив специальный QR-код, — это нужно для того, чтобы сдержать высокие темпы заболеваемости коронавирусной инфекцией

Стать обладателем заветного QR-кода можно несколькими способами. Самый простой и надежный — сделать прививку от коронавирусной инфекции и получить код в одном из приложений (ЕМИАС, «Госуслуги» или mos.ru). На входе в кафе вместе с кодом (он может быть в электронном виде на вашем смартфоне) вас попросят предъявить и паспорт. И в таком случае можно находиться в заведении, отдыхать на летней веранде или в общем зале «бесковидной» зоны. Если нет смартфона, то распечатать код можно в инфомате поликлиники.

Получить «пропуск» в столичные заведения общепита могут и переболевшие COVID-19, у которых с даты выздоровления, по данным официального реестра переболевших, прошло не более полугода. Причем реестры учитываются как городские, так и федеральные.

— Если вы болели не в Москве или наблюдались в частном, федеральном или ведомственном учреждении города, а также в случае отсутствия московского полиса ОМС или прикрепления к московской поликлинике, вы можете воспользоваться сервисом для получения QR-кода на портале mos.ru, — уточнили в городской мэрии.

Заведения могут посещать иногородние и иностранные граждане. Им тоже нужно подтвердить факт вакцинации. Россияне могут сделать это через сайт «Госуслуг», а для зарубежных гостей действует возможность получить однокомпонентную вакцину в Сахарове. Медпункт организован на базе миграционного центра. Вакцинация другими препаратами для получения QR-кода в Москве не учитывается. Иностранцам в таком случае придется сдавать ПЦР-тест.

Допустят в обеденный зал и тех, у кого на руках есть отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного в лабораториях Москвы, которые передают данные о результатах ЕМИАС.

Официантка Анна Макарчук/ Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

— Бумажный сертификат о вакцинации, полученный при введении препарата непосредственно в медицинском учреждении, не является основанием для доступа в заведение общественного питания или на массовое мероприятие, не является цифровым сертификатом с QR-кодом. Такие сертификаты приниматься не будут, — предупредил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства, министр столичного правительства, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

При этом сам цифровой сертификат с QR-кодом можно распечатать на бумаге, и он будет являться основанием для прохода на мероприятие и в заведение общепита.

Если ребенок младше 18 лет посещает заведение с родителями, у которых QR-код есть, то самому ребенку он не нужен. Без родителей дети могут пройти только при наличии QR-кода по результатам отрицательного ПЦР-теста или подтвержденного факта заболевания коронавирусом в течение последних шести месяцев.

Если человек не обращался к врачу или переболел бессимптомно, факт его болезни не зафиксирован в реестре, получить QR-код он не сможет. Справка о наличии антител к COVID-19 не является основанием для доступа в заведение общественного питания.

Алексей Немерюк добавил, что, если владелец QR-кода заболел коронавирусом, действие цифрового кода может быть приостановлено.

КСТАТИ

Чтобы сделать получение QR-кодов максимально простым и необременительным для горожан, власти Москвы запустили рассылку sms об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код. А в дальнейшем отработают технологию рассылки sms с QR-кодами и после завершения вакцинации.