Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Как получить QR-код для кафе и ресторана

Василиса Чернявская 

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Город
Как получить QR-код для кафе и ресторана
Официантка Анна Макарчук принесла меню Сергею Толкунову — москвич получил QR-код и свободно посещает кафе и рестораны города / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Посетить столичные рестораны и кафе теперь можно, только предъявив специальный QR-код, — это нужно для того, чтобы сдержать высокие темпы заболеваемости коронавирусной инфекцией

Стать обладателем заветного QR-кода можно несколькими способами. Самый простой и надежный — сделать прививку от коронавирусной инфекции и получить код в одном из приложений (ЕМИАС, «Госуслуги» или mos.ru). На входе в кафе вместе с кодом (он может быть в электронном виде на вашем смартфоне) вас попросят предъявить и паспорт. И в таком случае можно находиться в заведении, отдыхать на летней веранде или в общем зале «бесковидной» зоны. Если нет смартфона, то распечатать код можно в инфомате поликлиники.

Получить «пропуск» в столичные заведения общепита могут и переболевшие COVID-19, у которых с даты выздоровления, по данным официального реестра переболевших, прошло не более полугода. Причем реестры учитываются как городские, так и федеральные.

— Если вы болели не в Москве или наблюдались в частном, федеральном или ведомственном учреждении города, а также в случае отсутствия московского полиса ОМС или прикрепления к московской поликлинике, вы можете воспользоваться сервисом для получения QR-кода на портале mos.ru, — уточнили в городской мэрии.

Заведения могут посещать иногородние и иностранные граждане. Им тоже нужно подтвердить факт вакцинации. Россияне могут сделать это через сайт «Госуслуг», а для зарубежных гостей действует возможность получить однокомпонентную вакцину в Сахарове. Медпункт организован на базе миграционного центра. Вакцинация другими препаратами для получения QR-кода в Москве не учитывается. Иностранцам в таком случае придется сдавать ПЦР-тест.

Допустят в обеденный зал и тех, у кого на руках есть отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного в лабораториях Москвы, которые передают данные о результатах ЕМИАС.

Как получить QR-код для кафе и ресторанаОфициантка Анна Макарчук/ Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

— Бумажный сертификат о вакцинации, полученный при введении препарата непосредственно в медицинском учреждении, не является основанием для доступа в заведение общественного питания или на массовое мероприятие, не является цифровым сертификатом с QR-кодом. Такие сертификаты приниматься не будут, — предупредил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства, министр столичного правительства, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

При этом сам цифровой сертификат с QR-кодом можно распечатать на бумаге, и он будет являться основанием для прохода на мероприятие и в заведение общепита.

Если ребенок младше 18 лет посещает заведение с родителями, у которых QR-код есть, то самому ребенку он не нужен. Без родителей дети могут пройти только при наличии QR-кода по результатам отрицательного ПЦР-теста или подтвержденного факта заболевания коронавирусом в течение последних шести месяцев.

Если человек не обращался к врачу или переболел бессимптомно, факт его болезни не зафиксирован в реестре, получить QR-код он не сможет. Справка о наличии антител к COVID-19 не является основанием для доступа в заведение общественного питания.

Алексей Немерюк добавил, что, если владелец QR-кода заболел коронавирусом, действие цифрового кода может быть приостановлено.

КСТАТИ

Чтобы сделать получение QR-кодов максимально простым и необременительным для горожан, власти Москвы запустили рассылку sms об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код. А в дальнейшем отработают технологию рассылки sms с QR-кодами и после завершения вакцинации.

Читайте также:
ПЦР-тествакцинация населениякафе и рестораны
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Патрики не для всех

Наталия Покровская
Наталия Покровская

На зеркало пенять нет смысла

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Кто заменит Черчесова?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где она, справедливость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Все мнения
О проекте