Технологии будущего: научные разработки лауреатов московской премии внедряются в производство по всему миру

Молодой ученый МГТУ имени Баумана Александр Бабурин показывает одну из своих разработок — микросхему, которая применяется для расширения возможностей искусственного интеллекта / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Прием заявок от молодых ученых на премию правительства Москвы продлили до 17 сентября. Во вторник, 20 июля, «Вечерняя Москва» узнала у прошлогодних победителей, зачем участвовать в конкурсе.

Молодой ученый Московского государственного технического университета имени Баумана Александр Бабурин руководит группой исследователей, которые занимаются изучением нанофотонных устройств.

— В 2019 году я защитил кандидатскую диссертацию. На ее основе мы и разработали технологию синтеза ультрагладких монокристаллических пленок металла, которые до нас никто не мог получить на протяжении последних 60 лет, — рассказал Александр.

Исследователи уже опубликовали несколько научных статей, получили российский патент и подали заявку на американский. На него они рассчитывают в этом году.

Между тем ученые из США, взяв за основу уникальную технологию российских коллег, разработали источник одиночных фотонов, который, по словам Бабурина, позволяет приблизить эру квантового интернета.

Команда молодого ученого активно сотрудничает и с отечественными разработчиками. Так, совместно с коллегами из МГУ они работают над созданием фотонных интегральных схем, которые помогут расширить возможности, например, искусственного интеллекта.

— Уже сегодня фактически все, что нас окружает, буквально переполнено датчиками, многие из которых используют световые сигналы. Например, лидары — аналог радаров на основе световых волн — становятся «глазами» беспилотного транспорта.

Москва — город больших возможностей, в том числе для молодых ученых. В столице расположены ведущие российские университеты, лаборатории, оснащенные уникальной техникой, научно-исследовательские институты и центры. Все это работающие площадки для фундаментальных исследований и революционных открытий. А такие премии, как премия правительства Москвы, поддерживают мотивацию, интерес молодых ученых к науке. Публичное признание результатов, которым предшествовали годы кропотливого труда, помогает им осознать важность и значимость того, чем они занимаются.

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Главное, как и к любому конкурсу, относиться к премии по-философски: если не в этот раз, то в следующий вас обязательно заметят. В этом на своем опыте убедился научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Максим Носенко. Он дважды с коллегой Камар-Сулу Атретханы подавался на премию, и в прошлом году их отметили за исследование противовоспалительных цитокинов, которые могут стать ключом к терапии аутоиммунных и раковых заболеваний.

Еще один существенный бонус премии — возможность решить финансовые вопросы и полностью посвятить себя научной работе.

Так, кандидат физико-математических наук Федор Сенатов смог сосредоточиться на разработке новых материалов для биомедицинского применения. Вместе с коллегами из родного МИСиС он работает над созданием различных, в том числе костных, имплантатов.

— Неделю назад мы сделали новые имплантаты для собак с коллапсом гортани, — поделился ученый. — Мы разработали стенты, которые, попадая в организм, раскрываются, и у собаки, которая не может дышать, появляется зазор для дыхания.

Эта разработка в ближайшее время поступит в ветеринарные клиники.

— Мы используем биомиметические материалы, повторяющие структурные особенности природных, — пояснил Сенатов. — Например, наш костный имплантат очень похож на реальную кость.

В перспективе эти технологии можно будет применять и для лечения людей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Тверской, заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы:

— Премия правительства Москвы помогает перспективным исследователям реализовывать жизненно важные разработки для современного города. Отмечу, молодые ученые активно вовлечены в популяризацию науки, проводят мастер-классы и читают лекции для московских школьников. Помимо премии правительства Москвы молодые ученые принимают участие в конкурсе научных проектов фундаментальных исследований. Этот конкурс правительство города проводит совместно с Российским фондом фундаментальных исследований.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего от правительства Москвы молодым ученым вручат 50 премий в 22 номинациях. Подать заявку могут российские ученые из московских организаций: аспиранты, научные сотрудники, кандидаты наук не старше 36 лет и доктора наук в возрасте до 40 лет включительно. С 2019 года размер премии вырос с 1,5 до 2 миллионов руб лей. Если в номинации побеждает коллектив ученых, премия делится поровну.