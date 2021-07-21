Пенсионеров снова ждут парки для занятий на свежем воздухе

Участницы программы «Московское долголетие» (слева направо) Валентина Ширяева, Виктория Янчева и Ирина Воскресенская во время разминочной тренировки на занятиях по скандинавской ходьбе в Саду имени Баумана / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В среду, 21 июля, в рамках программы «Московское долголетие» в столичных парках открылись группы, свободные от COVID-19. Посещать их могут пенсионеры, прошедшие вакцинацию.

Жительница Басманного района столицы, активистка программы «Московское долголетие» Наталья Денисова недавно отметила юбилей — 75-летие. На свой праздник именинница получила множество подарков, но самым приятным оказался сюрприз от Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

— Я от счастья так громко закричала: «Ура! Наконец-то!» — что из другой комнаты прибежал внук, чтобы узнать, в чем дело. А я торжественно объявила: «Наши занятия в «Московском долголетии» возобновляются. Мы, «нордики», то есть любители скандинавской, норвежской ходьбы, — снова будем вместе!» И я тут же стала готовиться к долгожданной встрече: достала свои палки для ходьбы, любимые футболку и бейсболку с символикой программы «Московское долголетие» и, конечно, документ, подтверждающий, что я сделала две прививки от коронавируса и могу спокойно общаться с единомышленниками на свежем воздухе. Буду снова радоваться друзьям, спорту, лету, жизни!

Встреча в Саду имени Баумана участников программы назначена на 10:30, но самые нетерпеливые из них пришли на место гораздо раньше, чтобы успеть увидеться и поделиться последними новостями.

— Перед сегодняшним мероприятием я немного волновалась. Мы очно уже давно не встречались, да и занимались только онлайн, — говорит 70-летняя москвичка Людмила Зима. — Боялась, вдруг узнаю, что кто-то сильно заболел, кто-то находится в депрессии от долгого нахождения дома. Но как только увидела старых знакомых, почувствовала себя так, как будто не было этих долгих месяцев самоизоляции. Общаемся свободно, без страха заразиться ковидом — все привиты.

Участницы программы «Московское долголетие» (слева направо) Валентина Ширяева, Виктория Янчева и Ирина Воскресенская во время разминочной тренировки на занятиях по скандинавской ходьбе в Саду имени Баумана / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Основательная разминка, суставная гимнастика — и «нордики» со счастливыми улыбками отправились в путь — первый после карантина.

— Мне безумно нравятся эти групповые занятия, где можно весело провести время, и я счастлива от того, что дождалась новой встречи с моими друзьями, — смеется 68-летняя Татьяна Кобзева. — Какое-то время мне казалось, что наш любимый проект уже будет постоянно в онлайн-формате. Это меня очень пугало, ведь благодаря скандинавской ходьбе я практически перестала пить таблетки, артериальное давление стабилизировалось, нормализовался сон, ушли лишние килограммы. А вот тут пришла беда мирового масштаба. У меня коронавирусную инфекцию с огромным трудом перенесла дочь, подруга лежала в реанимации несколько дней. Поэтому я еще в феврале сделала себе прививку. И вот несколько месяцев прошло, и такая радость — возобновились занятия на воздухе.

Действительно, многим участникам программы «Московское долголетие» полюбились дистанционные курсы, когда можно заниматься дома или на даче. Именно для таких пенсионеров было решено оставить в повестке дня онлайн-формат. Тем же, кто желает снова тренироваться в очных группах, необходимо соблюдать простые условия: для занятий в столичных парках участнику программы необходимо предъявить преподавателю группы QR-код в распечатанном или электронном виде, или подтверждение, что человек переболел коронавирусом не более 6 месяцев назад и есть свежий ПЦР-тест с отрицательным результатом.

Полное расписание занятий групп «Московского долголетия» опубликовано на сайте mos.ru.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы:

— В программе «Московское долголетие» до пандемии участвовали порядка 215 тысяч человек. На сегодняшний день свыше 75 процентов из них сделали прививку от коронавирусной инфекции, что дало возможность принять решение о возобновлении очных занятий различных направлений на свежем воздухе. При соблюдении всех условий в парке можно заниматься йогой, зумбой, гимнастикой, скандинавской ходьбой.