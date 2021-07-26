Центры по спасению людей. Рафик Загрутдинов: Медики получат новые корпуса с передовым оборудованием

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

26 июля руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о строительстве пяти стационарных комплексов скорой помощи в столице. В их составе будут вертолетные площадки, три зоны для оказания помощи пациентам разной степени тяжести. Однако не только экстренные службы получат современные комплексы. Их создают в разных округах нашего мегаполиса. Более подробно о новых проектах читайте в интервью «Вечерней Москвы».

Основные работы по строительству нового лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научного центра имени Логинова будут завершены в текущем году. На следующий год запланированы пусконаладочные работы современного центра.

По международным стандартам

— Столица делает ставку на развитие медицины: идет программа капремонта поликлиник, возводятся новые корпуса для больниц. Рафик Равилович, а какие уникальные объекты здравоохранения появятся в ближайшее время в Москве?

— Только наш департамент курирует возведение полумиллиона квадратных метров медицинской недвижимости. Один из уникальных объектов в городе — больница в Коммунарке. Первая ее очередь уже введена. В июне начал свою работу современный инфекционный корпус.

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Еще часть объектов скоро запустим — это детская больница, родильный дом и амбулаторно-поликлинический корпус. Еще одно медучреждение, которое получит современные корпуса, — лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова. Здесь в настоящее время завершаются остекление и монтаж фасадных элементов атриума будущего экспертного центра по лечению и диагностике онкологии. В его состав войдут блок лучевой диагностики и эндоскопии, операционные с возможностью проведения высокотехнологичных роботоассистированных вмешательств, палатный и амбулаторный блоки. Всего будет развернуто 18 операционных.

— В работе над этим зданием задействовали международную команду? Какие задачи перед ней ставили?

— Еще на этапе проектирования привлекали немецких архитекторов, задача которых была задействовать все полезные площади здания и тщательно продумать логистику. Сдать объект планируем в следующем году. В этом году мы планируем завершить основные строительные работы и привезти все необходимое оборудование. Его пусконаладкой займемся в следующем году.

— А как идут работы по строительству лечебно-диагностического комплекса на территории первой инфекционной больницы на Волоколамском шоссе?

— Работы идут и здесь. Помощь по международным стандартам здесь получат пациенты с различными вирусными инфекционными заболеваниями. Большие возможности учреждение получит для диагностики и лечения в амбулаторных и стационарных условиях. Здесь тоже оборудуют мельцеровские боксы, размещение в которых поможет пациентам ускорить процесс выздоровления. Для каждой палаты предусмотрен отдельная вентиляция, система подачи и очищения воздуха.

— В Коммунарке сдадите детскую больницу. А получат ли исторические территории столицы современную детскую клинику?

— И такой проект есть. Это многопрофильный комплекс детской клинической больницы святого Владимира. Это суперсовременная клиника, где заработают следующие отделения: реанимации и интенсивной терапии, хирургии, травматолого-ортопедическое, нефрологическое, гемодиализа, пульмонологическое, педиатрическое, патологии новорожденных детей и другие отделения. В комплексе будет создана собственная диагностическая служба для проведения эндоскопических исследований, КТ, МРТ, рентгена.

Все отделения оснастят современным высокотехнологичным медицинским оборудованием. Еще до проектирования этого медицинского учреждения мы объехали крупнейшие мировые детские клиники. Могу смело сказать, что мы войдем в число лидеров по подобным объектам.

Особая атмосфера

— Но не только стены важны, для выздоровления детей нужна особая атмосфера. Это как-то предусмотрено в детской клинической больнице святого Владимира?

— Верно, нужна атмосфера, чтобы детей не угнетали больничные палаты, чтобы родители могли быть рядом и находиться в хороших условиях. Для скорейшего выздоровления маленьких пациентов применят познавательные интересные дизайн-решения: функциональное покрытие на стене с возможностью рисования, карта России, панель с возможностью скайп-связи для общения с друзьями и одноклассниками. Размещение пациентов будет возможно с пребыванием одного из родителей.

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

— Получит ли современные объекты скорая помощь?

— В настоящее время у нас в стадии строительства находятся пять скоропомощных стационарных комплексов. Их можно назвать уникальными сооружениями — высокотехнологичными центрами по спасению людей, когда счет идет на секунды. В их составе будут вертолетные площадки, три зоны для оказания помощи пациентам разной степени тяжести.

«Красная» линия предусмотрена для тяжелых пациентов. В таких зонах оборудованы противошоковые палаты, лифт до операционных. «Желтая» часть такого стационара предназначена для пациентов средней степени тяжести. А «зеленая» — для тех, кто может сам передвигаться. При этом каждое отделение оснащено всем необходимым оборудованием.

— Еще один уникальный объект в городе — Международный медицинский кластер в Сколкове. Какие работы идут там?

— В настоящий момент в стадии строительства находятся четыре объекта: Многофункциональный медцентр, Биотехнологическая лаборатория, Апарт-отель для участников кластера и исцеляющие сады. Кроме того, начато проектирование Университетского госпиталя Страсбурга. Идет проектирование Реабилитационного центра широкого профиля. В 2021-м откроется терапевтический корпус «Хадасса».

— Что получат пациенты в этом здании?

— В здании планируется открыть отделения хирургии, онкологии, лучевой терапии, радионуклидной диагностики, в том числе с использованием радиофармацевтических препаратов нового поколения. В клинике внедрят мультидисциплинарный подход, в соответствии с которым пациенты получат полный спектр необходимой им медицинской помощи в одном месте.

Международный медицинский кластер в Сколкове / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Терапевтический корпус оснастят новейшим медицинским оборудованием, в числе которого МРТ для высокоточного планирования лучевой терапии, система для лечения мельчайших опухолей без повреждения здоровых тканей, ангиограф для гибридных операций.

— Территория вокруг корпуса будет благоустроена?

— Да. В августе сдаем первую очередь благоустройства. Укрепление здоровья москвичей возможно не только благодаря медтехнологиям, но и за счет создания исцеляющей среды.

Здесь появятся сад скульптур, лес с ручьем и овальная площадь. Формирование комфортной среды для пациентов позволит максимально снизить стресс и обеспечить благоприятное влияние естественных природных элементов на протяжении всего времени нахождения на территории Международного медкластера.

Влиять на процесс выздоровления будут не только природные элементы, но и общение — так, на овальной площади, ориентированной на коммуникацию людей, установят различные мобильные павильоны для проведения мастер-классов, психологических тренингов. Между ними сохранится и облагородится овраг с ручьем и естественным лесом — тихий природный уголок.

Цифровой двойник

— Какие инновации будут внедрены в международном кластере?

— В терапевтическом корпусе Международного медицинского кластера, который откроется для пациентов уже летом, будет оборудован цифровой двойник инфраструктуры кластера для управления ею. В этот центр будет стекаться информация с датчиков со всех зданий и пространств кластера, в том числе благоустройства, и в режиме реального времени мы сможем видеть любые поломки, технические проблемы.

Цифровой двойник инфраструктуры Международного медкластера, организованный в терапевтическом корпусе «Хадассы», позволит одновременно обрабатывать информацию с более чем 30 тысяч датчиков инженерных и противопожарных систем зданий диагностического и терапевтического корпусов. Более того, в 2022 году система сможет охватить еще два объекта после их ввода — Многофункциональный медицинский центр и Биотехническую лабораторию.

Объединение программы технического обслуживания и ремонта с BIM-моделью объектов кластера, автоматизация процесса формирования и закрытия заявок на обслуживание, историзация всех мероприятий с оборудованием, круглосуточный мониторинг технического состояния оборудования и внутренних климатических показателей — все это обеспечит посетителям и пациентам кластера безопасное и комфортное нахождение в зданиях Международного медицинского кластера.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

— При строительстве тоже используются самые современные технологии?

— Международный медицинский кластер является передовой организацией не только в вопросах оказания медпомощи, но и в строительстве.

На его территории уже строится Многофункциональный медицинский центр — уникальное здание, которое станет местом для небольших клиник площадью 1–2 тысячи квадратных метров. Он сможет не только вместить учреждения небольшой площади, но и объединить их общим сервисом, например диагностикой, лабораторией — это позволит снизить затраты операторов. Здание спроектировано таким образом, что клиника любой специальности сможет быстро и недорого перепланировать помещения под свои потребности, а в дальнейшем расширить свою площадь при необходимости, не затрагивая работоспособность смежных частей.

Несмотря на близость всех участников, клиники не будут испытывать неудобства — каждое учреждение будет иметь свой вход. По планам Многофункциональный медицинский центр будет открыт в 2023 году — сейчас идет строительство здания и обсуждение с потенциальными операторами и инвесторами условий участия в проекте. В этом году планируется приступить к реализации Центра паллиативной помощи.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В период с 2011 по 2024 год в столице построено и будет продолжено строительство порядка 1000 социальных объектов. С 2011 года в городе было возведено 719 таких объектов различного назначения, что позволяет москвичам получать медицинские и образовательные услуги высокого качества недалеко от дома. Еще 276 социальных объектов планируется построить к 2024 году.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

РЕЙТИНГ

Столица вошла в топ-5 среди мегаполисов мира по доле довольных качеством жизни горожан, по данным исследования международной компании BCG. Москва вышла на третье место среди мегаполисов мира по доле довольных своей жизнью горожан после Нью-Йорка и Лондона. Это, конечно, результат работы правительства Москвы не только в части строительства, но и во всех сферах — здравоохранения, образования, благоустройства территорий, создания систем безопасности. Суммарная оценка Москвы составила 62 балла, всего в рамках анализа рассматривалось 16 городов, в том числе 9 мировых столиц. В рейтинге учтена не только статистика и мнения экспертов в сфере урбанистики, но и мнения жителей этих городов.