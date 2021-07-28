Ул. Мясницкая, 39

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Согласитесь, мы каждый день ходим по улицам города и не имеем ни малейшего представления, как выглядела Москва 20 лет назад. И уж тем более 100. А ведь это богатейшая история. Накануне векового юбилея «Вечерней Москвы» рассматриваем столицу много лет назад.

Специальный корреспондент «Вечерки» фотограф Сергей Шахиджанян предлагает сравнить снимки столицы разных эпох с современными, которые как раз были опубликованы в архивных номерах газеты «Вечерняя Москва».

Здание Центросоюза по адресу: улица Мясницкая, 39, сегодня смотрится как обычное современное — стекло, бетон. А вот когда оно только задумывалось — в далеком 1928 году, это была, говоря сегодняшним языком — «бомба». После возвращения Москве статуса столицы и после революционных преобразований город остро нуждался в новых офисных зданиях. Хаотичная застройка этому никак не соответствовала, и в новой столице стремительно появлялись современные дома — сейчас они вошли во все учебники архитектуры.

Как и сегодня, на строительство крупного государственного учреждения был объявлен конкурс, в котором одержал победу дизайн-проект французского архитектора Шарля-Эдуарда Жаннере-Гри, известного миру под псевдонимом Ле Корбюзье (в начале 1920-х Шарль-Эдуард выбрал себе красивое имя одного из своих далеких предков. — «МВ»).

У дома два фасада: одним он выходит на улицу Мясницкую, вторым — на проспект Сахарова.

Стиль архитектора Ле Корбюзье — большие окна, бетон и стекло — для купеческой Москвы был очень непривычным.

Удивительным было и то, что конкурс на постройку выиграл зодчий из капиталистической страны. Вдохновленный новыми идеями молодого советского государства, француз даже два раза приезжал в Москву — в 1929 и 1930 годах, когда руководил работами по возведению дома.

Однако после своего поражения в конкурсе на строительство Дворца советов (в итоге так и не построенного) французский архитектор Ле Корбюзье обиделся, и сотрудничество с Советским Союзом прекратил.Достраивали дом на Мясницкой уже без него, несколько упростив внутреннее устройство здания. Революционная для 1920-х годов постройка стала типовой уже к 1960-м годам. В 1970-е здание еще раз упростили — заложили проход под мостом, понастроили на первом этаже отдельных клетушек-кабинетов. В 2014-м дом отреставрировали.

А перед главным фасадом, что выходит на Мясницкую, установили небольшой памятник Ле Корбюзье работы скульптора Андрея Тыртышникова. Корбюзье, в своих любимых круглых роговых очках восседает на стуле, глядя на проект «Лучезарный город», так и неосуществленный.

Как добраться: метро — Красные Ворота, 8 минут