Владимир Жидкин: Развитие делового центра займет годы

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

28 июля руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин рассказал о развитии административно-делового центра в Коммунарке.

— Владимир Федорович, одной из точек роста Новой Москвы является территория поселка Коммунарка. В течение какого количества лет может реализовываться проект по созданию и развитию здесь административно-делового центра?

— Подобные крупные проекты могут реализовываться от 10 до 15 лет. На будущий год мы рассчитываем на выход застройщиков, которые построят первые полмиллиона квадратных метров недвижимости, из них 350 тысяч «квадратов» составит жилье.

Мы пересмотрели технико-экономические показатели развития административно-делового центра, на его территории больше будет коммерческих объектов, нежели жилья. Мы видим интерес к этой территории, особенно с учетом того, что здесь будет три станции метро, две из которых уже работают. Уверен, что офисные центры здесь будут востребованы.

— Какие объекты помимо офисов и жилья могут появиться в составе административно-делового центра?

— Гостиницы, депозитарный центр, отделение полиции, школы и детские сады, открыта префектура и запущена первая очередь одной из крупнейших московских больниц.

Проведено благоустройство, организованы остановки общественного транспорта. На свободной территории появится парк. Еще одним крупным проектом в составе административно-делового центра станет образовательный кластер. Уже точно известно, что там разместят свои филиалы колледжи и вузы.

— Проект депозитарного комплекса пересмотрен. Когда начнется его строительство?

— Этот проект пересмотрен с учетом требований федеральных и городских музеев по созданию особых условий для хранения произведений искусства. В этом году проект пройдет экспертизу, а в 2022‑м начнется строительство фондохранилища.

— За сколько лет можно его построить?

— Объект сложный, но рассчитываем его построить за три года. Стоит помнить про все требования: по пожарной безопасности, охране, температурно-влажностному режиму для каждого помещения в отдельности.

— Какие еще знаковые объекты могут появиться в Новой Москве?

— Среди таковых выделил бы Дворец спорта в Коммунарке, современные детские сады, школы и другие социальные объекты. Строим и серьезные магистрали — например, от Троицка до Варшавского шоссе пройдет 15-километровая дорога.

ДОСЬЕ

Владимир Федорович Жидкин родился в 1963 году в Саранске. Трудовую деятельность начал в 1985 году как мастер строительного участка. Далее был старшим прорабом, главным инженером, позже возглавлял строительные компании в Мордовии.

С 2001 года работал в администрации Московской области. С 22 мая 2012 года — глава Департамента развития новых территорий.