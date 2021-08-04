Сергей Собянин: Клуб физиков и лириков вернули к жизни

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

В среду, 4 агуста, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел после реставрации Дом ученых Курчатовского института. Рядом на средства, выделенные из бюджета города, благоустроили территорию и оборудовали спорткластер.

Дом ученых имени академика Александрова построен в стиле советского монументального классицизма в 1949 году. Долгое время он работал как клуб, где отдыхали работники Курчатовского института. Здесь они обедали, читали в перерывах книги, вместе отмечали Новый год и другие праздники. В фойе клуба проходили художественные выставки, в актовом зале — собрания, ученые советы, конференции, а также встречи с актерами, режиссерами, поэтами и драматургами, киносеансы и концерты.

— Здесь проходили встречи физиков и лириков, — отметил Сергей Собянин. — Ну а в 1990-е годы его постигла судьба многих — Дом ученых стал приходить в упадок.

Несколько лет назад обветшавшее здание признали выявленным объектом культурного наследия столицы. Здание отреставрировали на средства Курчатовского института. Специалисты отремонтировали крышу, инженерные коммуникации, восстановили исторический фасад Дома ученых, планировку помещений и легендарный актовый зал, на сцене которого в конце 1980-х годов выступали молодежные рок-группы.

Москва взяла на себя обязательства по благоустройству территории около исторического здания: привели в порядок тротуары, разбили цветники, газоны, высадили более 9,6 тысячи деревьев и кустарников, установили фонари и систему видеонаблюдения. Кроме того, территорию украсили десять арт-объектов, среди которых «Число пи», «Лента Мебиуса», «Атом» и «Невозможный треугольник».

— На площадке перед входом сделали летний кинотеатр, — добавил Сергей Собянин. — А уже осенью откроется спортивный кластер с полем для мини-футбола, теннисным кортом и тренажерами.

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

По словам президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука, теперь все это будет доступно не только ученым, но и жителям Москвы. Дом ученых снова станет интеллектуальным центром столицы.

— Горожане будут приходить сюда на лекции и занятия спортом, — сказал Собянин. — В Москве появилось еще одно общественное пространство с большой историей.

После обновления в Доме ученых вновь проходят заседания ученого совета института, Курчатовские и Александровские чтения, в которых участвуют ученики и педагоги московских школ. Также ученые института реализуют программы, направленные на популяризацию науки, и возрождают собственную театральную студию. Наряду с шахматным кружком в клубе заработали танцевальный и художественный кружки, а значит, скоро будут концерты и выставки.

— Курчатовский институт сыграл огромную роль в жизни Москвы и отечественной науки, — подчеркнул Сергей Собянин. — По сути, здесь создавали систему безопасности страны, атомный щит, атомную энергетику и многое другое. Научный центр продолжает работать, и у нас целая программа сотрудничества.

На территории Национального исследовательского центра расположен один из самых крупных в Москве технопарков, где работают ученые-новаторы, которые специализируются в области современных технологий. Резидентами технопарка уже стали более 30 компаний. Среди основных направлений их деятельности — ядерно-физические исследования, молекулярная и клеточная биология, органическое и гибридное материаловедение, биоэнергетика и другие.

Кроме того, с 2018 года на базе Курчатовского института работает детский технопарк, где постигают азы науки столичные школьники. Под руководством опытных наставников ребята пробуют себя, например, в робототехнике, нанотехнологиях и микроэлектронике. В специально оборудованных лабораториях проводят естественно-научные исследования.